分局也出手了！台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭拘提 最慘下場曝光

即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站、中山商圈，19日發生驚悚的隨機攻擊，造成3位無辜路人喪命，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該事件讓社會人人自危，各縣市政府提升見警率，嚴加戒備。不過卻傳出，台中警察局第2分局有位女偵查佐，涉嫌於社群平台發文，揚言在市長盧秀燕腦門「開3槍」。目前檢方已將她拘提到案，分局也表示，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職。

該名25歲的偵查佐昨（22）日於社群平台Threads發文，PO出盧秀燕廣告看板遭破壞的照片，並附註文字稱「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他」。第2分局接獲同仁反映，隨即由督察組進行查處。

經查，該偵查佐近期屢有異常舉止，第2分局除於11月透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止渠領用槍枝服勤。

事實上，該偵查佐近日於LINE群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回復網友留言，多有偏激粗鄙之言辭、語帶挑釁，甚有恐嚇之言論，且個人頁面亦顯示警職身分。第2分局隨即報請台中地檢署指揮，依《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

另查，近期網路留言恐嚇案件，在台中及他縣市其他行政區亦有發生，均被即時查獲嚴辦。第2分局長鍾承志強調，台中警隊絕不會縱容任何恐嚇、威脅性等訊息，包括假訊息，而且警方主動網路蒐查，即時查緝嚴辦，警察有責任要確保社會治安平穩、保障民眾安全。

