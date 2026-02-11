一分局加強取締改裝噪音車 守護春節安寧
記者林怡孜／台南報導
農曆春節將近，為維護夜間生活品質並防制改裝車輛飆速擾民，台南市警察局一分局十日晚間會同交通警察大隊、環保局與監理站，在東區多處交通熱點展開聯合稽查行動，鎖定改裝噪音車輛強力執法。
此次勤務成果顯著，共查獲違反《道路交通管理處罰條例》第十六條、第十八條的違規改裝車輛四十二件；另由環保局針對排氣管改裝車輛現場檢測四輛，其中一輛噪音超標不合格，後續將依《噪音管制法》開罰處分。
一分局提醒，車輛若變更排氣管設備，須先通過環保局噪音檢測並完成變更登記，否則一經查獲且檢驗不合格，將面臨新台幣一千八百元至三千六百元罰鍰，並須限期改善，呼籲車主切勿心存僥倖。
一分局指出，非法改裝車輛不僅噪音擾人，也增加交通事故風險，嚴重影響公共安全與生活安寧。春節期間警方取締力道不會鬆懈，將持續加強夜間巡邏與路檢，透過高密度執法淨化交通環境，讓東區市民安心迎接平安、寧靜的新年。
