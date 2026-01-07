分局長宵衣旰食無私付出 大尾博士讓中西區大翻轉

%E5%88%86%E5%B1%80%E9%95%B7%E5%AE%B5%E8%A1%A3%E6%97%B0%E9%A3%9F%E7%84%A1%E7%A7%81%E4%BB%98%E5%87%BA%E5%A4%A7%E5%B0%BE%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AE%93%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80%E5%A4%A7%E7%BF%BB%E8%BD%89

【民眾網許順德臺中報導】臺中市警一分局長林大為執掌中西區治安大纛，就任五個月餘焚膏繼晷全力以赴，使得治安平靜無波，其悉心投入贏得十三萬餘區民好評；不忮不求的他秉持「依法行政、程序正義、比例原則」等十二字箴言統綰所屬，內外關係俱乘，深獲市民肯定。

中央警察大學犯罪防治學系六十四期畢業的林大為，熟悉友人皆以諧音「大尾」稱之，從巡官伊始即秉持身在公門好修行做事，加上刻苦耐勞、任勞任怨，因而過關斬將、脫穎而出，於警務生涯賡續逐步青雲。

林大為忠於職責其熠熠表現有目共睹，時餘鞭策自我苦讀，取得國立臺北大學社會科學系碩士學位、期間有感學而不足，更是奮發圖強、挑燈夜戰，如願攻取中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。

有著嚴謹自持心性的林大為，曾歷練警政署防治組查尋管理科長等多個職務，其靜謐付出大獲稱許，使他乘浪前行、破繭而出，外派中市警局東勢分局長、豐原分局長，其能力堅實、品操卓絕再受讚譽，去年八月一日榮調警一分局長之職。

林大為指出，現代警察是服務導向工作，暇餘即訪視轄內民代，探詢有無意見反應與服務事項，其中最能掌握民意動向的莫屬市議員；職是之故，他親向市議員黃守達、江肇國、張彥彤及朱元宏等人請益並聽取建言，俾掌握服務資訊並作為改進參考。

至於其領導統御，他剴切地說，員警要有「執法溫度、執勤態度、處事敏感度」的理念，同時多鼓勵、少指責，以良好方式反映與溝通；若此，員警勢必忠於職責、士氣如虹；他還說，警職工作是團隊運作付出打拼，分局的口碑佳、形象好皆是同僚櫛風沐雨、披星戴月劬勞付出所臻致。

到任五個多月以來，林大為始終奉持孜孜矻矻、孳孳亹亹服務宗旨，枴腹從公無私付出；他深自期許務必陳力就列，絕不尸位素餐，務讓所轄治安河清海晏、交通康莊順暢，使中、西區有個靖安守序的生活環境。

《圖說》林大為戮力從公案牘勞形，免得有負市民喁喁之望。（記者許順德拍攝）