分居夫妻疑談判起口角 高雄男持剪刀刺死妻子躲墓地被逮

高雄市鳥松區一名男子涉嫌持剪刀刺死妻子，橋頭地檢署檢察官訊問後向法院聲押獲准。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市鳥松區驚傳殺妻命案，一名劉姓男子上週六（29日）和分居的妻子談判時，突然持剪刀朝妻子猛刺，導致妻子失血過多送醫不治，男子行兇後逃到附近一處墓地躲藏，仍被警方逮捕到案。

這起殺妻命案發生在11月29日下午4點左右，橋頭地檢署調查，分居中的被害人當天返家疑似要跟先生談判，不料談判過程中，劉姓男子突然情緒失控，持剪刀朝妻子的頭部、臉部、頸部、胸部和腹部猛刺，手段相當兇殘，劉姓男子行兇後逃逸，被害人的弟弟因聯絡不上姐姐，擔心姐姐出事，報警開門後，看到姐姐倒在血泊中，被害人因失血過多，送醫搶救仍宣告不治，警方當天晚上則是在一處公墓逮到劉姓男子。

仁武分局警方訊問後將劉姓男子依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官相驗及訊問後向法院聲押獲准。（溫蘭魁報導）

