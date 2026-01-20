分居妻病倒！廚師尪掀被子硬上…辯「她有環抱我」：拒絕是夫妻情趣

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市擔任廚師的阿力（化名）因和妻子小美（化名）感情不睦分居。去年（2025）3月底前往妻子住所拿東西，趁小美身體不適躺在床上，不顧意願硬上，過程中小美雖有反抗但阿力不動如山，最後性侵得逞。新竹地院法官依強制性交罪，判處阿力有期徒刑3年2月。

小美指控，去年3月31日，阿力前往自己住處拿小孩的換洗衣物，但自己因為頭暈、四肢無力躺在床上休息，阿力進到房間後，沒經過自己同意就躺上床，接著就手來腳來，從胸部摸到下體。過程中她出聲拒絕也試圖以手推拒，還敲傷了手指，但仍被阿力得逞。

阿力辯稱，他認為小美拉住內褲的動作是夫妻間的情趣，過程中，小美也有環抱自己，並沒有違反妻子的意願。

法官審酌，雖然雙方為夫妻，但性自主權屬於基本人權，絕不因婚姻關係存在而消失。調查中也發現，阿力和小美在性侵案前就曾因孩子的扶養費以及阿力外遇問題爭執，不可能還會有「性致」。

法官認為，性自主權不因夫妻關係而消失，阿力只為滿足私欲，甚至還指責是小美「設計」他。由於阿力過去已有刑事前科且仍在緩刑期間，犯後態度欠佳，最終判處有期徒刑3年2月。

