分居手足一起「回家」 豐邑攜逢甲商旅 助弱勢童點燃歲末暖火

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】對大多數人而言，過年圍爐是例行公事；但對社會局安置的孩子來說，這是場跨越行政區域、一年一度珍貴的「家庭聚會」。豐邑集團「孩是愛你」公益圍爐邁入第三屆，今年暖心升級，今（8）日聯手路易莎集團旗下強勢品牌「青焰炭火熟成牛排」，在豐邑逢甲商旅為超過百名孩童揭開新年序曲。炭火香氣不只是味蕾享受，更化作孩子們心中「家」的印記。

手足重逢：商旅變成了老家

「哥哥，你長高了！」在宴會廳的一角，這句簡單的問候觸動了在場所有人的心。有些手足因家庭的關係，分居在不同的處所，這場圍爐成了他們一年中極少數能並肩吃飯、細數生活點滴的時刻。豐邑集團深耕公益多年，深刻理解「空間」能承載的情感，致力將逢甲商旅打造為孩子們共同的「老家」，讓百餘位孩童在精緻餐飲中，找回被重視的儀式感。

豐邑集團與台中市政府社會局第三年為社會局安置的孩子們，舉辦一年一度珍貴的「家庭聚會」，現場充滿溫暖與歡樂。（圖/記者廖妙茜翻攝）

星級美味：炭火點亮希望

今年活動亮點在於「青焰炭火熟成牛排」的加入。透過餐廳主廚精湛的炭火料理，不僅滿足了衛生福利部雲林教養院、中區兒童之家、德幼兒少之家、德璐兒少之家與家防中心孩童們的胃，更讓他們感受到星級餐廳的尊榮感。餐後，豐邑集團更準備了紅包與新年禮物，象徵年節的祝福與對孩子未來的鼓勵，讓幸福感從舌尖延伸到心靈。

豐邑集團深耕公益多年，將逢甲商旅打造成孩子們共同的「老家」，台中市政府社會局也在現場準備燈籠小禮物，讓孩子們在精緻餐飲中，提前感受到年節氣氛。（圖/記者廖妙茜翻攝）

企業願景：永續的暖心之路

豐邑集團表示，公益不應只是短暫的善意，而是一條需要長期投入、夥伴同行的永續道路。未來將持續以逢甲商旅為重要據點，結合理念相近的品牌（如青焰餐廳），共同推動「孩是愛你」系列活動。豐邑相信，建築不只是冷冰冰的結構，更要透過創新的公益參與，讓「家」的溫暖成為社會最強大的支撐力。