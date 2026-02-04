分居331天！天心驚爆想老公想到看身心科 求助醫師「1指令」秒好轉

動力火車全新單曲〈I Need You〉請來雙金陣容天心、姚淳耀合演mv。華研國際提供

搖滾天團動力火車2026開年就開紅盤！不僅5月15、16、17日連三場小巨蛋演唱會瞬間秒殺完售，全新單曲〈I Need You〉更強勢奪下KKBOX新歌榜雙冠王。1月30日正式上線的MV更是卡司逆天，由金獎實力派天心、姚淳耀領銜主演，加上動力火車親自入鏡，天心拍攝MV時透露曾因疫情跟老公分離高達近一年，想老公想到要求助身心科的往事！

首度與雙金大咖合作，顏志琳坦言見到美女天心會緊張，但大讚姚淳耀親切的微笑化解了壓力。尤秋興則感性表示，原本擔心對戲會生澀，沒想到天心天生的親和力讓大家瞬間進入狀況。天心則開玩笑對動力火車感性表白：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了！」她形容動力火車的聲音就像大草原，在好山好水的年紀相遇，簡直是完美的組合。

天心隔離331天想夫想出病 姚淳耀看合照聽歌超揪心

這首歌背後藏著演員們真實的情感投射。天心分享第一次聽到〈I Need You〉時，瞬間想起疫情期間與先生分開長達331天的痛苦。她透露當時想念到生病，甚至求助身心科對醫師說：「給我藥，我睡不著覺。」直到醫師下令要她趕快去見先生才好轉，因此聽完這首歌更有感於要珍惜彼此。

姚淳耀則是看著與太太從以前到現在的合照聽這首歌，感觸極深地表示：「這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」尤秋興甚至爆料，姚淳耀在拍攝現場整首歌都會唱，足見其熱愛程度。

動力火車與姚淳耀在KTV一起合唱。華研國際提供

面對孤單各有奇招 姚淳耀竟曾「寫信給自己」

〈I Need You〉訴說孤單的告白，四人也分享私下排解寂寞的方式。天心選擇透過好書、好戲或好友聚餐來抽離，並認為「待在孤單裡也沒關係，但不要太久」。姚淳耀則分享十幾歲時會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」顏志琳靠打高爾夫球揮灑汗水，而尤秋興則直言很享受孤單，特別喜歡在飛機或高鐵上戴著耳機聽音樂，享受那段哪裡都不能去的獨處時光。

MV特別選在KTV拍攝，呼應動力火車能將演唱會變成「萬人KTV」的現場實力。尤秋興感性表示，在小巨蛋聽到全場合唱時，就像很多朋友聚在大包廂唱歌一樣。動力火車也當場邀請天心與姚淳耀參加5月演唱會，天心爽快答應之餘，還不忘幽默提醒：「不要講說『吳天心妳唱太大聲了！』」



