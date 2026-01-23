分屍女友、臟器沖馬桶！菲籍移工遭判無期 今全案定讞

即時中心／温芸萱報導

30歲菲律賓籍移工馬克，於2023年7月與女友蜜雀兒因情感糾紛爆發口角，竟失控將對方殺害，並進行殘忍的分屍行為，將內臟沖入馬桶，並將部分肢體打包丟入垃圾車，企圖毀屍滅跡。此案歷經一、二審，皆判處其無期徒刑，最高法院今（23）日駁回上訴，維持原判，全案宣告定讞。

回顧案情，2023年7月17日晚間，馬克與同鄉女友在租屋處爆發爭執，懷疑對方出軌，先用手掐住被害人頸部，並捂住口鼻使其窒息，再持螺絲起子多次刺向腹部、胸口及頸部，導致女方當場死亡。

犯罪後，馬克進一步進行分屍。他將遺體拖入浴室，清理血跡後，用刀自胸口剖開腹部，將消化道及多種內臟切成小塊沖入馬桶，甚至將右小腿肢解，剔除肌肉組織。隨後，他還竊取女友皮夾、提款卡及手機，並將血衣、床單、枕頭套等物打包，投入公司宿舍垃圾車，試圖徹底掩蓋罪行。

桃園地方法院一審判決，馬克依殺人罪處以無期徒刑，並褫奪公權終身。案件二審，高等法院維持原判。法院認為，檢方所指的犯罪動機惡劣、手段殘忍、損害重大等情節，已在一審充分考量，且檢方僅求無期徒刑，無不當之處。鑑定報告亦指出，馬克在親密關係中再犯風險高，即便服刑滿25年仍有假釋可能，判決並非過於苛刻。

案件上訴至最高法院，最高法院今日駁回上訴，維持原判，全案正式定讞。

