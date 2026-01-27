分屍女建商！死刑犯歐陽榕離世 相驗死因出爐

死刑犯歐陽榕。（圖／警方提供）





死刑犯歐陽榕殺害分屍盧姓女建商，2011年遭判死刑定讞，近日傳出健康惡化，於25日因器官衰竭離世。高雄橋頭地檢署相驗後，確認歐陽榕死因，並於今（27日）開立驗屍體證明書交家屬。

高雄第二監獄副典獄長張漢明證實，歐陽榕在該監獄服刑近15年後，於今年1月23日經獄醫評估「急送外醫」至國軍左營總醫院，當天即入住加護病房；家屬25日到院簽署放棄急救同意書。

家屬對死因無意見

張漢明表示，歐陽榕在25日中午離世，至於詳細死亡原因獄方不便代表說明。但他證實，歐陽榕生活作息正常，已罹病一段時間並有慢性病，獄方平時尊重其意願安排是否就醫。

橋檢相驗後，依據死者無可疑外傷、有糖尿病史但未按時服藥，以及戒護外醫診斷證明，判定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬對此沒有意見。

狠心殺害女恩人

歐陽榕曾是知名造紙公司副處長，向盧姓女建商承租房屋並接受對方的經濟協助，卻因向盧女借錢償還欠債遭拒，竟殺害盧女棄屍，還一度向家屬勒索1200萬元。

歐陽榕落網後，始終宣稱沒有殺人、堅持證據不全且存在瑕疵，甚至質疑法官以「不詳方式殺人」對他量刑，不斷透過司法途徑提出救濟，2024年還成為死刑釋憲案的聲請人之一，如今隨著他病逝，所有謎團與爭議都暫時畫下句點。

