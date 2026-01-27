分屍女建商 死囚歐陽榕「等不到釋憲」器官衰竭病逝

歐陽榕2003年犯下殺害女建商分屍案，震驚當時社會。 （圖／東森新聞）





死囚歐陽榕2003年犯下殺害女建商分屍案，被判死刑定讞，近日傳出他因病戒護外醫後，於25日器官衰竭不治。歐陽榕遭判死後，多次依循司法管道提出救濟，近年更成為死刑釋憲聲請人之一。

盧姓女被害人當時擔任建設公司總經理，經常借錢給投資失利的房客歐陽榕，未料歐陽榕2003年4月與被害人相約見面後，對女建商下藥，再把她帶回家裡殺害。歐陽榕殺人後甚至向家屬勒贖1200萬，最後才降到800萬元。

殺害女建商 勒索1200萬贖金

當時監視器錄下，歐陽榕拿著裝有被害人屍塊的垃圾袋進出大樓。被害人被分屍成20幾塊裝成6大袋，其中4袋棄屍竹林裡。

歐陽榕落網後持續否認涉案，不過法官審酌證據後於2011年判處死刑，全案定讞。歐陽榕的鄰居當時得知判決，直指「這個人太毒了」，更聲稱歐陽榕過去在外養小三，甚至連自己的妻女都能下毒手殺害。

疑為詐保 連妻女也下毒手

歐陽榕被檢方查出，其妻女都在1999年離奇死亡，前妻與他離婚後，離奇溺斃在大排水溝；就讀大學的女兒也溺斃在浴室。歐陽榕當年被岳父指控涉嫌殺妻害女，詐領600萬保險金。不過這2起案件，最後都因為證據不足無法證實是謀殺。

歐陽榕在犯下疑似殺害血親、分屍女建商之前，曾是知名造紙公司的副處長，卻犯下駭人血案，甚至在被判處死刑後，多次指控，指控法官在無視「未殺人」實情下量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一，如今隨著他病逝，所有謎團與爭議都暫時畫下句點。





