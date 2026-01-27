「分屍女恩人」死囚歐陽榕獄中病亡！檢方相驗出爐

因殺害跟分屍對他有恩的建商女總經理盧金惠，遭判死刑的男子歐陽榕，2011年入獄至今已被關了15年仍未被執行死刑，日前因病戒護就醫卻在25日身亡，橋頭地檢署相驗後確認死因是糖尿病酮酸中毒、上腸胃道出血併急性腎衰竭。

殘忍分屍女建商的死囚歐陽榕病死獄中。 （圖／翻攝畫面）

回顧整起殘忍分屍案，歐陽榕原是知名紙廠加工處副處長，1999年離職後他投資股票卻輸光家產背負鉅額債務，同年12月他向某建商的女總經理盧金惠承租店面開咖啡店而結識，盧金惠認為他只是懷才不遇，多次以朋友身分借錢給他，每次金額從數萬到十數萬元不等。

然而咖啡店仍因經營不善關門大吉，2003年歐陽榕因向盧金惠借鉅款遭拒，竟然起了歹念，在同年4月12日把對方約出來後，再把對方騙上車載回自己家，進了門殘忍直接動手勒死，並把盧金惠整個人肢解成10袋，分別棄置於高雄多處垃圾集中區與山區林地，隔日再使用盧金惠的手機向其親人勒索1200萬元贖金。

不過盧金惠的家人在案發當天聯絡不上她後，第一時間已報警，警方調查後迅速鎖定歐陽榕涉有重嫌，經多日監聽跟蹤後突襲其住家將他逮捕。

歐陽榕起初否認犯行，直到盧金惠頭七當天，警方動之以情苦勸：「我們只是想找回屍體」，擊潰他的心防，歐陽榕才坦承殺害盧金惠並帶警方到棄屍地點，但最終僅尋獲4袋屍塊，因為其餘6袋已被送往焚化爐焚化，熱心幫人的盧金惠最後落得死無全屍的悲慘下場。

而歐陽榕的惡行還不只於此，他的石姓妻子跟女兒於1999年、2000年接連「意外身亡」，歐陽榕因此獲得超過600萬元保險金，盧金惠分屍案爆出後，石女的娘家親人們懷疑母女倆的死因不單純，檢警也認為歐陽榕涉有重嫌，但重啟調查後案情撞牆，因為2名死者早已安葬難以取得跡證，最後只能諭知歐陽榕不起訴處分。

盧金惠分屍案經多年審理，歐陽榕於2011年被最高法院更六審判處死刑，隨後關押在高雄看守所至今，關押期間他曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官在「沒有殺人」的實情下以「不詳方法殺人」對他量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一，沒想到25日竟病逝。

橋頭地檢署檢方表示，死者生前有糖尿病病史卻未按時服藥，經戒護就醫後被醫生診斷，死者身上無可疑外傷，死因確認是糖尿病酮酸中毒、上腸胃道出血併急性腎衰竭，已開立相驗屍體證明書交予他的家屬。

