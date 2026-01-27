分屍魔歐陽榕病故 死囚減為35人

高雄女建商分屍案死囚歐陽榕25日病逝，橋頭地檢署檢察官相驗確認死因為糖尿病併發急性腎衰竭，排除外力介入。（本報資料照片）

民國92年震驚全國的鳳山女建商盧金惠遭分屍案，70歲主犯歐陽榕100年判決死刑定讞後，日前因健康惡化戒護外醫，日前傳出死訊，經橋頭地檢署檢察官相驗後，確認死因為糖尿病酮酸中毒、上腸胃道出血併急性腎衰竭，隨著歐陽榕病逝，整起分屍案最後1位在押死囚宣告生命終結，我國待執行死刑犯人數也減少1人降至35人。

橋檢表示，歐陽榕有糖尿病史，因未按醫囑服藥，且曾有戒護外醫診斷證明，相驗過程中，未發現死者身上有可疑外傷，家屬對結果也沒有意見，檢察官已在26日開立相驗屍體證明書交付家屬。

歐陽榕入獄逾20年，近年健康狀況不佳，高雄第二監獄副典獄長張漢明指出，歐陽榕在獄中生活相對正常，但23日因病情惡化送醫，隨即轉入加護病房，24日病況急轉直下，25日不治。

回顧女建商盧金惠遭分屍案情，歐陽榕曾任知名紙廠加工處副處長，離職後投資失利，背負巨額債務，92年4月向交情深厚的女建商盧金惠借鉅款遭拒，竟將對方誘至租屋處勒斃，並將遺體肢解成10袋，分別棄置垃圾集中區、工廠廢料區及山區道路。

歐陽榕犯案後還假冒盧女聲音向家屬勒索1200萬元贖金，但未成功，被捕後對殺人細節避重就輕，僅承認棄屍，導致檢警當時只找到部分屍塊，其餘疑遭焚化，直至盧女頭七當天才坦承罪行，冷血手段讓最高法院於100年維持更六審見解，依殺人、棄屍等罪判處死刑定讞，並褫奪公權終身。

歐陽榕服刑期間多次透過司法救濟喊冤，主張判決程序與定罪存有疑義，並參與113年死刑釋憲案聲請，但等不到非常上訴就因病離世，結束22年牢籠生涯。