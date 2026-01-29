分得出來嗎？日護手霜包裝「激似味覺糖」 家長罵翻：小孩易誤食

日本人氣軟糖UHA味覺糖「cororo軟糖」，近期因一款外型幾乎一模一樣的聯名商品，引爆爭議，該公司推出聯名款護手霜，外包裝與「cororo軟糖」幾乎一模一樣，不少家長擔心幼童誤食，直呼「很危險」。

這款護手霜包裝與「本尊」糖果幾乎一樣，僅在下方有一行小字（黃色處）表示「不可食用」。（圖／翻攝日本樂天購物網）

日媒《FNN》報導，這款護手霜是UHA味覺糖與化妝品公司妝美堂共同開發，品名為「cororo潤澤護手霜」，自去年11月起開賣。實際比對可發現，該款護手霜外包裝，幾乎與原本的軟糖一模一樣，雖然包裝標示「潤澤成分配合」，並在正面下方註明「本商品不可食用」，但相關警語僅在背面與瓶蓋處共出現3次，被認為不夠醒目。

不少民眾坦言，第一時間難以判斷商品性質，一名20多歲女生坦言，「我還以為是可以直接吸的那種糖，完全沒想到是護手霜，就算有寫『不能吃』，第一眼真的會誤會。」一名母親表示，「真的太像了，一瞬間會以為是糖果，小朋友平常拿的飲料、零食包裝也很類似，真的會擔心誤食。」

這起事件在網路迅速發酵，不少網友直言「太危險了」、「應該自主回收」。販售方妝美堂26日在官網發布誤飲、誤食注意公告，呼籲家長加強管理商品存放位置，「為避免孩童誤入口中，懇請家長務必妥善保管本產品。」共同開發的UHA味覺糖坦言，「雖然已在包裝3處標示注意事項，但針對誤食風險，顯然仍需要更強化的提醒。」

