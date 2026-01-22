分心低頭看導航出事了！34歲駕駛開路肩猛衝 一回神6車連撞變碰碰車

記者潘靚緯／台中報導

白車駕駛疑低頭設定導航，不慎追撞路邊5輛車。(圖／翻攝畫面)

台中市北區中清路一段昨(21)日發生一起連環追撞車禍，34歲阮姓男子駕駛的轎車，沿著中清路一段慢車道，往天津路方向，疑似低頭操作車內的導航設備一時分心，不慎撞上臨時停靠路邊的車輛，接著又往前推撞四部自小客車，形成6車連撞事故，幸好2名駕駛僅受到輕傷，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

白色轎車分心看導航，追撞臨停的車輛，再往前推撞停車格4輛自小客車。(圖／翻攝畫面)

警方調閱附近路口監視器，查出影像中可見一輛自小客車打警示燈臨停在路邊，突然一輛白色轎車從後方猛力追撞，撞擊力道導致車身再往前推撞4輛停在路邊的轎車，6輛車撞成一團，宛如碰碰車。造成34歲的阮姓駕駛臉部、胸部受傷，張姓駕駛腳部受傷，所幸兩人經治療後無生命危險，其餘四車的駕駛則不在車內。

駕駛低頭設定導航，不料釀成6車連撞車禍。(圖／翻攝畫面)

現場員警依規定實施酒測，兩車駕駛均無酒駕情形，阮姓駕駛聲稱當時正在低頭設定車內的導航設備，沒注意到車身已開在路肩，也未注意前方有車輛，才會不慎追撞，之後恐全額負擔車損賠償。

警二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人行車時務必專心駕駛、避免分心操作手機或導航設備，即使短暫低頭，也可能造成難以挽回的交通事故，行駛中如需操作，應將車輛安全停靠後再進行，切勿因一時分心釀成連環事故。

