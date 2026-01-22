分心操作導航釀禍！ 賓士轎車台中連環撞6車2傷

台中市北區中清路一段發生一起嚴重連環車禍，一名駕駛因低頭操作導航而釀禍，造成六車連環相撞、兩人受傷的交通事故。

（圖／警方提供，下同）

事故發生於21日晚間9點49分，34歲阮姓男子駕駛白色賓士AMG E53轎車，沿中清路一段慢車道由北平路往天津路方向行駛。根據警方調查，阮男當時疑似低頭操作車內導航設備分心，導致車輛不明原因向右偏移，直接衝撞停靠在路邊的張姓男子車輛。強大的撞擊力道使張男的車輛被往前推擠，連帶撞上停車格內的四輛轎車，短短數秒內形成六車連環相撞的慘況。

目擊民眾形容當時情景「像骨牌倒一樣」，撞擊瞬間聲響巨大，整排車輛被撞歪，保險桿脫落，現場一片凌亂，碎裂的玻璃與零件散落一地，畫面相當驚悚。警方獲報後立即趕抵現場，拉起封鎖線並進行交通疏導，避免二次事故發生。

這起事故造成阮姓駕駛臉部與胸部受傷，張姓駕駛腳部受傷，所幸兩人意識清楚，經送醫治療後均無生命危險。其餘四輛被波及的車輛均為停車狀態，車內無人。警方現場對相關駕駛實施酒測，結果顯示均無酒駕情形。

阮姓駕駛向警方表示，當時正在低頭設定車內的導航設備，沒注意到車身已開在路肩，也未察覺前方有車輛，才會不慎追撞。由於肇事責任明確，阮男恐將全額負擔所有車損賠償。

台中市第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人行車時務必專心注意前方路況，導航路線應於行前設定完成。「即使短暫低頭，也可能造成難以挽回的交通事故，」鍾分局長強調，「行駛中如需操作，應將車輛安全停靠後再進行，切勿因一時分心釀成連環事故，危及自己與他人生命安全。」

