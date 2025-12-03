分心是大腦的天性，不是孩子不用心

如果你覺得孩子一天到晚分心，請先別急著責怪他！在神經科學中，大腦會進入一種稱為「預設模式網絡」（Default Mode Network）的狀態，會在大腦處在清醒的休息狀態—通常是做白日夢或放空的時候開始運作。過去的科學研究證實，大腦內的神經不像過去所想像，一旦我們停止思考，大腦也會停止運作。事實上，即使在我們發呆、什麼都不想的時刻，大腦仍在忙碌的處理和汲取外界的資訊。

探討注意力對人類影響的知名美國心理學威廉．詹姆士（William James）提出了「非自主性注意力」（Involuntary Attention）的概念，也就是人類無須刻意投入，大腦會自然捕獲的資訊，像是：大自然中的蟲鳴鳥叫、在天空晃動的光點等。這種注意力會導致我們分心，但也是防禦機制的一部分，幫助我們對外界的變化保持警覺。這些事實告訴我們：分心是大腦的天性，與創意力和潛能的激發息息相關。

廣告 廣告

對孩子來說，控制衝動與負責專注力的前額葉皮質（Prefrontal Cortex）尚未成熟，兒童與青少年在專注力上的表現明顯不如成年人，這很正常。因此，孩子容易分心不是因為他們不用心，而是因為控制專注的腦區還在長大。此外，孩子的大腦神經元突觸數量也比成年人更多，目的是讓他們大量接觸和學習外界的語言、技能和適應環境，因而對周遭的變化很敏感，其實是對他們的保護。

2到3歲的孩子，大腦突觸數量快速發展到高峰，估計是成年人大腦神經元突觸數量的將近兩倍。3歲後，大腦會逐漸開始修剪突觸；到了青春期（約11到16歲）時，進入第二波大規模修剪，直到25歲才會穩定下來。因此，小學階段的教育非常重要，這個時期是孩子學習潛力最強的時候，愈多元愈能激發孩子學習興趣的課程，對他們愈有幫助。

訓練視覺極限！讓孩子像F1賽車手一樣專注

我觀察到當孩子的視覺進入一種非常專注的狀態，接近心理學家米哈里．契克森米（Mihaly Csikszentmihalyi）所提出的「心流狀態」（Flow State）時，他的眼睛會出現不規則且緩慢的眨眼。此時，他的大腦快速運轉，全神貫注地聚焦在當前的任務上。科學研究也證實，在閱讀或其他需高度專注力的任務中，人類的眨眼速度會變慢，並隨著專注狀態的持續，眨眼間隔拉長且趨於穩定。

除了眨眼，不自主的「微眼跳」（Microsaccades）也是我常用的觀察指標。微眼跳指的是在雙眼極度專注之下，所發生微小、快速且不自主的眼球運動。

為了讓孩子更專注，平時可以多幫孩子進行「周邊視覺」（Peripheral Vision）的相關訓練，我習慣把這樣的練習稱做「視覺極限探索」。周邊視覺是相對於中心視覺的區域，人類雙眼各有一個視覺區域會相互重疊，兩旁未重疊的部分即是周邊視覺區。周邊視覺的訓練，指的是用側視的方法查看中心視覺以外的物體，這些物體通常看起來較為昏暗，不像中心視覺那樣清楚。

需要高度專注力的F1賽車手，其中一個專業訓練項目是「光板訓練」（Lightboard Exercise）：賽車手將目光鎖定在正中央，周邊有隨機閃爍的燈光需被快速辨識並正確觸碰，以此提高周邊視覺的反應速度和手眼協調能力。

類似的訓練還包括用周邊視覺判斷兩側的數字卡，這是非常適合孩子的有趣練習。先將一張數字卡固定在孩子的正前方，請孩子將眼睛緊盯在數字卡上不要動。接著，在孩子前方的左右兩側舉起不同的數字卡，讓孩子大聲報出兩側的數字。

經常用來訓練F1賽車手的快速接球練習（在網路上搜尋「F1 Reaction Test」即可找到相關影片），賽車手必須在網球落地前盡可能快速的接住教練左右手放出的網球。這項訓練能鍛鍊F1賽車手的反應能力、手眼協調和反應速度，對於在賽道上做出瞬間決策至關重要。

這樣的網球反應挑戰也非常適合用在小朋友身上，我常用這種方式訓練我的兩個孩子。當孩子專注時，可以觀察到緩慢眨眼和微眼跳的現象。進行網球反應挑戰時，孩子能接到球的次數愈頻繁，專注力就愈好。只要玩個5到10分鐘，再回去練琴時，孩子常會說：「爸爸，我感覺時間變得更緩慢了。」原本困難的片段，也能輕鬆完成。

從運動開始，讓大腦學會管理分心

我們必須明白，生活在這個高速運轉的社會，不可能消除生活中的每一個雜訊。若想提升專注力，更有效的方法並不是戴上抗噪耳機，而是學會「分心管理」。所謂分心管理的概念，與周邊視覺的訓練有些相似。當我們要求大腦運用周邊視覺辨認左右兩旁的數字時，看似需要耗費更多腦力，但長久下來卻是能更好的掌握與適應環境中的雜訊。不但可以看清楚正前方的數字，任何時候想使用周邊視覺，都能快速看清楚。

我也有過這樣的經驗。以前剛開始參與樂團表演時，所有樂器同時發出聲音對我來說是一大的困擾，讓我沒辦法專心演奏好自己的段落。然而，僅僅經過幾次的訓練，我很快就適應了這樣的環境。對我來說，雜訊沒有消失，但我卻變得更加專注。

談到分心管理，有一個方法非常有效，那就是運動。美國伊利諾州大學（Illinois State University）運動機能學教授查爾斯．希爾曼（Charles Hillman）的研究發現，短時間的有氧運動能顯著提升孩子的閱讀理解、拼寫和數學方面的表現。

短時間的有氧運動能有效促進專注力和學習表現，這與我的個人經驗完全符合的。老師和父母希望孩子在學習時保持專注，我建議先從培養動態專注力開始。由於運動過程需要大量使用動態專注力，大腦要快速分配專注力資源，球類運動是一項很好的訓練。

科學研究也證實了球類運動對專注力的益處。美國密西根州立大學體育學院的教授陳蔚雲與其他學者的研究發現，接受球類訓練的孩子，在專注力、答題效率和正確率都更高。

因此，我們可以把運動（特別是球類運動）視為分心管理的最佳訓練場，孩子要在場上同時注意球的位置、隊友和對手的方位。大腦無法消除這些干擾，只能學習與之共存，並快速切換、擷取所需要的資訊。這和我們在日常生活中要面對的挑戰相似，重點不在杜絕干擾，而是管理和適應，對孩子來說更是如此。

如果你發現孩子在書桌前總是坐不住，不妨帶他們出門走一走，像是散步、跑步等都很好，對靜下心來寫作業很有幫助。平時也可以養成球類運動的習慣，對長期專注力的養成相當有助益。

除了提升孩子的專注力，方法也是另一個影響學習的主因，要怎麼訓練快速抓重點與視覺觀察的能力，更多內容都在《我不是天才，只是改變了學習方法》。

博客來｜誠品｜親子Shopping｜金石堂｜MOMO

《我不是天才，只是改變了學習方法》／余道昌著．親子天下出版

SEL社會情緒學習是什麼？家長如何陪孩子練習SEL？孩子輸不起就崩潰？其實是他在學「面對失望」孩子冒犯別人，卻不肯道歉？用SEL讓孩子理解行為造成的影響、提升同理心、做出有責任感的行為