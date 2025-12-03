分心是大腦的天性，不是孩子不用心
如果你覺得孩子一天到晚分心，請先別急著責怪他！在神經科學中，大腦會進入一種稱為「預設模式網絡」（Default Mode Network）的狀態，會在大腦處在清醒的休息狀態—通常是做白日夢或放空的時候開始運作。過去的科學研究證實，大腦內的神經不像過去所想像，一旦我們停止思考，大腦也會停止運作。事實上，即使在我們發呆、什麼都不想的時刻，大腦仍在忙碌的處理和汲取外界的資訊。
探討注意力對人類影響的知名美國心理學威廉．詹姆士（William James）提出了「非自主性注意力」（Involuntary Attention）的概念，也就是人類無須刻意投入，大腦會自然捕獲的資訊，像是：大自然中的蟲鳴鳥叫、在天空晃動的光點等。這種注意力會導致我們分心，但也是防禦機制的一部分，幫助我們對外界的變化保持警覺。這些事實告訴我們：分心是大腦的天性，與創意力和潛能的激發息息相關。
對孩子來說，控制衝動與負責專注力的前額葉皮質（Prefrontal Cortex）尚未成熟，兒童與青少年在專注力上的表現明顯不如成年人，這很正常。因此，孩子容易分心不是因為他們不用心，而是因為控制專注的腦區還在長大。此外，孩子的大腦神經元突觸數量也比成年人更多，目的是讓他們大量接觸和學習外界的語言、技能和適應環境，因而對周遭的變化很敏感，其實是對他們的保護。
2到3歲的孩子，大腦突觸數量快速發展到高峰，估計是成年人大腦神經元突觸數量的將近兩倍。3歲後，大腦會逐漸開始修剪突觸；到了青春期（約11到16歲）時，進入第二波大規模修剪，直到25歲才會穩定下來。因此，小學階段的教育非常重要，這個時期是孩子學習潛力最強的時候，愈多元愈能激發孩子學習興趣的課程，對他們愈有幫助。
訓練視覺極限！讓孩子像F1賽車手一樣專注
我觀察到當孩子的視覺進入一種非常專注的狀態，接近心理學家米哈里．契克森米（Mihaly Csikszentmihalyi）所提出的「心流狀態」（Flow State）時，他的眼睛會出現不規則且緩慢的眨眼。此時，他的大腦快速運轉，全神貫注地聚焦在當前的任務上。科學研究也證實，在閱讀或其他需高度專注力的任務中，人類的眨眼速度會變慢，並隨著專注狀態的持續，眨眼間隔拉長且趨於穩定。
除了眨眼，不自主的「微眼跳」（Microsaccades）也是我常用的觀察指標。微眼跳指的是在雙眼極度專注之下，所發生微小、快速且不自主的眼球運動。
為了讓孩子更專注，平時可以多幫孩子進行「周邊視覺」（Peripheral Vision）的相關訓練，我習慣把這樣的練習稱做「視覺極限探索」。周邊視覺是相對於中心視覺的區域，人類雙眼各有一個視覺區域會相互重疊，兩旁未重疊的部分即是周邊視覺區。周邊視覺的訓練，指的是用側視的方法查看中心視覺以外的物體，這些物體通常看起來較為昏暗，不像中心視覺那樣清楚。
需要高度專注力的F1賽車手，其中一個專業訓練項目是「光板訓練」（Lightboard Exercise）：賽車手將目光鎖定在正中央，周邊有隨機閃爍的燈光需被快速辨識並正確觸碰，以此提高周邊視覺的反應速度和手眼協調能力。
類似的訓練還包括用周邊視覺判斷兩側的數字卡，這是非常適合孩子的有趣練習。先將一張數字卡固定在孩子的正前方，請孩子將眼睛緊盯在數字卡上不要動。接著，在孩子前方的左右兩側舉起不同的數字卡，讓孩子大聲報出兩側的數字。
經常用來訓練F1賽車手的快速接球練習（在網路上搜尋「F1 Reaction Test」即可找到相關影片），賽車手必須在網球落地前盡可能快速的接住教練左右手放出的網球。這項訓練能鍛鍊F1賽車手的反應能力、手眼協調和反應速度，對於在賽道上做出瞬間決策至關重要。
這樣的網球反應挑戰也非常適合用在小朋友身上，我常用這種方式訓練我的兩個孩子。當孩子專注時，可以觀察到緩慢眨眼和微眼跳的現象。進行網球反應挑戰時，孩子能接到球的次數愈頻繁，專注力就愈好。只要玩個5到10分鐘，再回去練琴時，孩子常會說：「爸爸，我感覺時間變得更緩慢了。」原本困難的片段，也能輕鬆完成。
從運動開始，讓大腦學會管理分心
我們必須明白，生活在這個高速運轉的社會，不可能消除生活中的每一個雜訊。若想提升專注力，更有效的方法並不是戴上抗噪耳機，而是學會「分心管理」。所謂分心管理的概念，與周邊視覺的訓練有些相似。當我們要求大腦運用周邊視覺辨認左右兩旁的數字時，看似需要耗費更多腦力，但長久下來卻是能更好的掌握與適應環境中的雜訊。不但可以看清楚正前方的數字，任何時候想使用周邊視覺，都能快速看清楚。
我也有過這樣的經驗。以前剛開始參與樂團表演時，所有樂器同時發出聲音對我來說是一大的困擾，讓我沒辦法專心演奏好自己的段落。然而，僅僅經過幾次的訓練，我很快就適應了這樣的環境。對我來說，雜訊沒有消失，但我卻變得更加專注。
談到分心管理，有一個方法非常有效，那就是運動。美國伊利諾州大學（Illinois State University）運動機能學教授查爾斯．希爾曼（Charles Hillman）的研究發現，短時間的有氧運動能顯著提升孩子的閱讀理解、拼寫和數學方面的表現。
短時間的有氧運動能有效促進專注力和學習表現，這與我的個人經驗完全符合的。老師和父母希望孩子在學習時保持專注，我建議先從培養動態專注力開始。由於運動過程需要大量使用動態專注力，大腦要快速分配專注力資源，球類運動是一項很好的訓練。
科學研究也證實了球類運動對專注力的益處。美國密西根州立大學體育學院的教授陳蔚雲與其他學者的研究發現，接受球類訓練的孩子，在專注力、答題效率和正確率都更高。
因此，我們可以把運動（特別是球類運動）視為分心管理的最佳訓練場，孩子要在場上同時注意球的位置、隊友和對手的方位。大腦無法消除這些干擾，只能學習與之共存，並快速切換、擷取所需要的資訊。這和我們在日常生活中要面對的挑戰相似，重點不在杜絕干擾，而是管理和適應，對孩子來說更是如此。
如果你發現孩子在書桌前總是坐不住，不妨帶他們出門走一走，像是散步、跑步等都很好，對靜下心來寫作業很有幫助。平時也可以養成球類運動的習慣，對長期專注力的養成相當有助益。
除了提升孩子的專注力，方法也是另一個影響學習的主因，要怎麼訓練快速抓重點與視覺觀察的能力，更多內容都在《我不是天才，只是改變了學習方法》。
SEL社會情緒學習是什麼？家長如何陪孩子練習SEL？孩子輸不起就崩潰？其實是他在學「面對失望」孩子冒犯別人，卻不肯道歉？用SEL讓孩子理解行為造成的影響、提升同理心、做出有責任感的行為
其他人也在看
孩子黑眼圈重、張口呼吸?專家:上顎狹窄
孩子黑眼圈重、張口呼吸?專家:上顎狹窄Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 716
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 363
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 13 小時前 ・ 44
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 33
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 178
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 19 小時前 ・ 63
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 9
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看
歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 20