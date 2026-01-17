分心翻車！駕駛開車「設導航」慘撞路邊烏龜翻

白車翻了個底朝天，停在路旁動彈不得。（圖／東森新聞）





高雄大寮區發生一起驚險車禍，原來有一名駕駛分心，直接邊開車邊設定導航，一不小心擦撞路邊車輛後又失控翻車。

一台白色轎車在路上開著開著，卻突然越開越偏，衝撞停放路旁的汽車車尾後，整台車騰空飛起，翻了360度後才終於停下。只見整台車因為強大撞擊力道，翻了個底朝天，停在路旁動彈不得，而遭到撞擊的休旅車，車頭和車尾都完全毀損變形。

事發就在高雄大寮區鳳屏一路上，16日晚間11點多，肇事的潘姓駕駛疑似是在開車過程中分心，才會把自己撞成烏龜翻。

記者vs.潘姓駕駛：「我在看導航啦，偏過來，（分心就對了），對。」

遭撞休旅車車主：「碰一聲很大聲，我就趕快衝出來，他當時在車上，是我朋友把他拉出來的。」

原來肇事廖姓駕駛，因為設定導航分心開到翻車，所幸被熱心民眾救出後，沒有大礙，但詳細肇事原因，還有待持續調查。

