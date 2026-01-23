分心駕駛罰鍰漲至1200元 騎車滑手機、行駛吸菸都罰

苗栗縣警察局提醒，用路人行駛中手持行動電話或吸菸，將提高罰鍰並加重刑責，籲駕駛遵守交通規定，共同維護道路安全。（苗栗縣警察局提供／呂麗甄苗栗傳真）★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363。

為強化道路安全並降低事故率，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案。苗栗縣警察局提醒，本次修法核心在於提高分心駕駛罰鍰，並針對學校、醫院等特定路段加重肇事刑責。縣警局呼籲，行政院核定施行日期後即正式上路，用路人務必守法，切勿與荷包過不去。

在駕駛行為管理方面，修正條文明定，機車駕駛人若於行駛時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他具相似功能之裝置，進行通話或數據通訊者，罰鍰將自新台幣1,000元提高至1,200元；另汽、機車駕駛人於行駛中，如有手持香菸、吸食或點燃香菸，致影響他人行車安全之行為，罰鍰由原新台幣600元提高至1,200元。

苗栗縣警察局統計，114年截至目前，依《道路交通管理處罰條例》第31條之1相關規定取締分心駕駛違規案件共計165件，顯示分心駕駛行為仍相當普遍，對道路交通安全構成潛在風險。

另在刑事責任加重部分，本次修正《道路交通管理處罰條例》第86條規定，明定駕駛人行經設有學校、醫院標誌之路段，未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一；該項規定適用於無照駕駛、酒後駕車、吸食毒品駕車、行經行人穿愈道未禮讓行人、超速40公里以上、非遇突發狀況任意驟然減速或煞車，以及在道路上競駛、競技等高度危險駕駛行為。

苗栗縣警察局局長李忠萍表示，行車過程中手持行動電話或吸菸，極易分散注意力，增加事故發生風險；同時，吸菸所產生的煙霧與菸灰，可能影響後方用路人視線，造成潛在危險。另學校及醫院周邊多為學童與就醫民眾通行區域，屬交通事故高風險路段，駕駛人行經時務必提高警覺，隨時注意路況並主動減速慢行。最後，提醒駕駛人遵守最新交通法規，共同維護道路安全。

