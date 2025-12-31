即時中心／林耿郁報導

中美洲近期接連傳出對中立場轉趨強硬的消息；除了我前友邦宏都拉斯，選出親台派新總統以外，包括墨西哥宣布將對華開徵高額關稅、巴拿馬拆除紀念中國勞工紀念碑等，在在顯見區域國家，似乎正在疏離與中國的關係。

跟北京說再見？台灣前友邦宏都拉斯，總統大選結果已確定由親台派勝出，親中的原執政黨確定出局；另一方面，同樣在中美洲的墨西哥與巴拿馬，近期也分別從經濟、歷史層面，疏遠與中國的關係。

《路透社》報導，墨西哥最新通過的新關稅措施，將於明天、2026年元旦正式上路。

廣告 廣告

新政策大幅調高對多數亞洲國家進口產品的關稅，最高達35%之譜，適用對象包括中國、印度、南韓、泰國與印尼；中國預期將承受最大衝擊。

墨國本次加徵關稅，涵蓋數千項產品，包括汽車、汽車零組件、紡織品、成衣、塑膠及鋼鐵等。

國會已於12月初通過相關法案。總統克勞迪婭·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）強調，此舉目的在於保護國內產業、改善貿易失衡，而非針對「特定國家」。

新關稅預期帶來約37.6億美元（約1,175.3億新台幣）額外收入，可望降低墨國財政赤字。

分析人士認為，這項政策實際上是為了在《美墨加協定》（USMCA）即將進行檢討之際，向美國示好；特別是在川普政府對中貿易立場強硬的背景下。

沒有交情？巴拿馬運河紀念碑連夜遭拆 中國氣到跳腳

另一方面，圍繞巴拿馬運河的地緣政治角力也持續升溫：綜合外媒報導，巴拿馬地方政府，12月27日拆除一座紀念19世紀參與運河建設的中國勞工紀念碑，引發北京強烈反彈。

該紀念碑約20年前設立，用以緬懷19世紀清朝時期，遠渡重洋赴巴拿馬參與運河開鑿工程的中國勞工貢獻。

地方政府拆碑的理由是「安全隱患」；但巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino Quintero）對地方當局的作法提出批評。

中國外交部29日在記者會上表示，已就此事向巴拿馬提出嚴正交涉，本次拆除行為「性質惡劣」，違背中巴友好關係。

近期川普多次公開放話「奪回巴拿馬運河」，並點名中國在中美洲的影響力不可忽視，引發國際關注。

與此同時，原本坐擁運河周邊港口經營權、由香港首富李嘉誠持有的「長江和記實業」公司，已於2025年3月份，同意將業務出售給美國等國家企業聯盟，但遭北京當局反對，施壓要求重新檢討交易。

兩大強權在中美洲的交鋒，預計將持續影響區域國家的外交方針。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／分手中國？墨西哥開徵高額對華關稅 巴拿馬拆清朝勞工紀念碑

更多民視新聞報導

「這國」總統超挺台灣！親口認：這些國與台斷交、轉向中國下場慘

不是特效！林佳龍「秒飛」中美洲 行銷友邦創意公車站亭

復交台灣穩了？宏都拉斯2在野黨候選人票數拉鋸 親中執政黨確定出局

