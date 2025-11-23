分手也斷不乾淨！3大「復合體質」星座，前任輕輕一招就心軟回頭

星座不能全信，但有些念舊行為真的很準！有的人分手時說得斬釘截鐵，實際上心裡還留著位置。以下3個星座被公認最容易「心軟回頭」，快看看有沒有你身邊的人～

巨蟹座：念舊冠軍，心門其實沒關過

說到念舊，巨蟹幾乎無人能比，就算分手後不再主動聯絡，心裡仍會默默關注前任的近況。巨蟹愛得慢、收得也慢，只要感情不是撕破臉地結束，他們通常都還留著餘地，只要你稍微釋出善意，他很容易再軟下來，原本關上的那扇門其實還留著縫。

天秤座：看似灑脫，其實比誰都放不下

天秤分手後常呈現「很快調整」的樣子，外表光鮮、社交照樣熱鬧，看起來完全走出來了，但其實他們最怕自己做錯決定，一邊表現灑脫，一邊在心裡反覆回看過去。天秤對熟悉的人依賴感強，重新認識新對象太麻煩，復合反而比開始一段新關係更容易，只要對方丟個訊號，他通常會很快順勢回頭。

射手座：嘴硬心軟，不逼他就會回頭

別以為射手轉身就能瀟灑離開，他們常常比自己表現得還在乎，只是面子放不下，尤其若分手時處於弱勢，更不願主動開口。射手吃軟不吃硬，你越逼他越逃；但若偶爾出現、保持放鬆的距離，他很容易被拉回舊情裡。別被他表面上的「看開了」騙了，他心裡的那份情通常一直都在。

