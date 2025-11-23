分手也斷不乾淨！3大「復合體質」星座，前任輕輕一招就心軟回頭
星座不能全信，但有些念舊行為真的很準！有的人分手時說得斬釘截鐵，實際上心裡還留著位置。以下3個星座被公認最容易「心軟回頭」，快看看有沒有你身邊的人～
巨蟹座：念舊冠軍，心門其實沒關過
說到念舊，巨蟹幾乎無人能比，就算分手後不再主動聯絡，心裡仍會默默關注前任的近況。巨蟹愛得慢、收得也慢，只要感情不是撕破臉地結束，他們通常都還留著餘地，只要你稍微釋出善意，他很容易再軟下來，原本關上的那扇門其實還留著縫。
天秤座：看似灑脫，其實比誰都放不下
天秤分手後常呈現「很快調整」的樣子，外表光鮮、社交照樣熱鬧，看起來完全走出來了，但其實他們最怕自己做錯決定，一邊表現灑脫，一邊在心裡反覆回看過去。天秤對熟悉的人依賴感強，重新認識新對象太麻煩，復合反而比開始一段新關係更容易，只要對方丟個訊號，他通常會很快順勢回頭。
射手座：嘴硬心軟，不逼他就會回頭
別以為射手轉身就能瀟灑離開，他們常常比自己表現得還在乎，只是面子放不下，尤其若分手時處於弱勢，更不願主動開口。射手吃軟不吃硬，你越逼他越逃；但若偶爾出現、保持放鬆的距離，他很容易被拉回舊情裡。別被他表面上的「看開了」騙了，他心裡的那份情通常一直都在。
延伸閱讀
嘴上花言巧語，其實純情到不行！3大星座男「表面浪子、內心癡情」
其他人也在看
星座理財(11月24日～11月28日)－巨蟹座（6月22日～7月22日）偏財運佳 有利進帳
木星巨蟹，位於後段，繼續逆行狀態。偏財運勢理想，專業進帳的機率十分旺盛，然而由於健康運勢並不理想，即便賺錢機會旺盛，還是要找機會多休息。貴人磁場活絡，並且就在身邊。愛情運勢也如此，美麗的邂逅值得營造與掌握。投資求財，市場紛擾之際，就線論線為宜。幸運物與色彩：蛋白石與茶色；幸運數字：4、3、1、7及其組合。工商時報 ・ 7 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－處女座（8月24日～9月22日）以靜制動 反彈調節
不宜出遠門，同時也要留意交通安全。此種天象意味的是凡事宜以靜制動，除了事業的異動，當然也包括重要抉擇在內。愛情運勢務實為佳。幸運的是，工作運勢頗為理想，有機會展現自己的專業，值得勇敢承接任務。投資求財，留意法人動向，反彈調節為先。幸運物與色彩：黃水晶與淡黃色。幸運數字：6、5、4、8及其組合。工商時報 ・ 7 小時前
【土象星座運勢】11/23 摩羯座人際和諧、金牛座海外運旺、處女座精采社交
★摩羯座：人際和諧，有利合作。容易透過溝通交流，得到他人的幫助或建議。 ★金牛座：有朋自遠方來，和外國、遠距、跨界交流的機會多。朋友談心愉快。 ★處女座：娛樂運走旺，有短途旅行、興趣學習、聚會聊天的機會，社交精采。太報 ・ 4 小時前
網評《親愛的X》6大上癮原因：惡女金裕貞PUA多男超帶感、劇情刺激無冷場！
金裕貞、金永大主演的懸疑愛情劇《親愛的X》終於開播了！該劇改編自同名人氣漫畫，故事圍繞擁有反社會人格的頂級女演員「白雅珍」的衰落與背後隱藏的雙重面孔，才剛開播就掀起追劇熱潮，成為2025年下半年最強的黑馬韓劇！究竟《親愛的X》有什麼魅力？快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 2 小時前
金控法說本周開跑！ 市場聚焦議題一次看
國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS新制，法人關注包括累計合約服務邊際（CSM）餘額、每年新增CSM目標、預估接軌後的CSM釋出（CSM release）成長率以及評估ICS過渡措施後的ICS比率水準等。法說會率先登場的富邦金今年獲利持續領先同業，10月稅後純益179.2億元、年增約97％...CTWANT ・ 2 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 1 小時前
從手腳冰冷到心腦血管問題，專家解析末梢血管障礙症狀與日常改善策略
許多人有手腳冰冷的問題，還有的人常會有手麻、腳麻、一時走不動的困擾，這些都是末梢血液循環造成的嗎？其實，末梢血液循環不佳造成的狀況還不只這些，醫學上認定的末梢血液循環不良，還可能是引發嚴重病症的兇手。 40多歲的王小姐，他的雙手即使是在大熱天，僅只是待在冷氣房內，四肢手腳就會「冷吱吱」，讓她只好拿著暖暖包暖手，連與人握手時都感覺很不好意思。常常聽到「末梢血液循環」這個名詞，的確，像王小姐這個案例，就是末梢血液循環不佳的實證例子。 綿密微細小血管，就是末梢血管什麼是末梢血管呢？身體器官需要藉由血管維持血流暢通，才能正常運作，綿長細密的血管深入人體每個器官及組織，如大腦、心臟、肝、皮膚以及四肢等。血管提供血液、血球及各種荷爾蒙運行的管道，提供神經、肌肉、骨骼等組織足夠的血液及養分，以維持人體器官正常運作。 正常的血管是枝數多、不變形且流速通暢，若變形或是因疾病導致淤塞，身體自然就會出現不舒服的症狀，若再嚴重一些，疾病就上身了。 而人是溫體的哺乳動物，在血液不易到達的地方就不會暖和，因此，血循不良者的四肢末梢容易感覺冰冷。所謂的「末梢」，並不一定是指四肢的末端，而是指體內各器官綿密網狀、無處常春月刊 ・ 2 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
2025臺北市馬場町馬術邀請賽暨馬術嘉年華盛大登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】城市綠地化身競技舞臺，馬術結合文化打造臺北秋季最美風景。臺北市政府體育局將互傳媒 ・ 12 小時前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看！ 「沒買齊」已475元
這對情侶因為365元的鹹酥雞吵架，那麼如果用相同價錢，在台北點鹹酥雞，能買到哪些料呢？我們前往實測，連東西都還沒買齊，少了蛋餅皮跟黑輪，價格已經來到475元，鹹酥雞份量跟高雄相比，更是少了6塊肉。北漂族就直呼，南北的物價，實在差太多！ #365元鹹酥雞#情侶吵架#台北實測東森新聞影音 ・ 13 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－摩羯座（12月22日～1月21日）商務買賣 有利可圖
想要擁有好運勢，先擁有好心情再說。對於山羊座而言，恐怕還是多給自己幾分鐘過濾為宜。人多的地方不要去，的確是避免人多嘴雜，還有就是人云亦云。幸運的是，本周的財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷有利可圖。投資求財，也是如此，短線調節為先。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：8、0、1、4及其組合。工商時報 ・ 7 小時前
Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗
國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普自由時報 ・ 2 小時前
11/24開放郵局領現 臨櫃普發一萬規則看這
[NOWnews今日新聞]全民普發一萬現金，11月24日將開放郵局領現，為有效分流、方便民眾就近領取，提供行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間，首週也採取單雙數號分流措施...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
〈車壇大小事〉BMW業餘高球賽台灣賽落幕
記者莊玟玥∕台北報導 全球最具規模與影響力的業餘高爾夫賽事「BMW世界盃業餘高爾夫錦…中華日報 ・ 1 天前
【火象星座運勢】11/23 白羊座家庭支持、獅子座精神支持、射手座檢視財務
★白羊座：方向明確，需要規劃、組織資源和人力。家人溝通順利，相互支持。 ★獅子座：適合享受居家生活、在家工作。私人對話增加，能得到精神的支持。 ★射手座：享受生活。需要檢視財務，確保收支平衡。避免受過多內心戲影響。太報 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 20 小時前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 1 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前