分手了？秦嵐、魏大勛頒獎禮全程零互動 網驚：不單純

以《延禧攻略》富察皇后一角走紅的46歲女星秦嵐，與36歲男星魏大勛的戀情發展再度成為焦點。兩人於2021年因合作戲劇《關於唐醫生的一切》結緣，隔年被拍到同遊三亞後傳出戀情，雖然雙方從未正面回應，但多次被捕捉到出雙入對的畫面。

今年6月，魏大勛被拍到與父親一同接送秦嵐下班，顯示關係已經穩定到認識彼此家人的階段。7月時秦嵐更被直擊與友人聚餐後，獨自前往魏大勛家中。然而，這段看似穩定的感情近日卻傳出變數。

在日前舉行的愛奇藝尖叫之夜頒獎典禮現場，秦嵐與魏大勛的表現引起在場人士注意。主辦單位將兩人以及魏大勛前緋聞女友楊冪分別安排在三張不同的桌子。根據現場工作人員觀察，秦嵐與魏大勛整晚沒有任何眼神交流，也沒有交談，甚至連鼓掌的節奏都刻意錯開，這種明顯的疏離態度立即引發分手傳聞。

值得注意的是，秦嵐在12月5日為新劇《亦舞之城》進行宣傳活動時，與同劇女星白冰表演情境劇，當被問到喜歡什麼樣的男人類型時，她直接回答「男人不重要」。這段對話被部分網友解讀為暗示與魏大勛的關係出現問題。

事實上，這對姐弟戀從去年開始就屢次傳出分手消息。中國狗仔曾在社群媒體發文暗示「老找年上女神談戀愛的那男的又分手了」，引發網友聯想。據傳魏大勛曾向秦嵐求婚，但秦嵐選擇拒絕，雙方因為對婚姻沒有共識而陷入冷戰。

不過，也有觀點認為兩人並未分手，在公開場合零互動只是為了避嫌。畢竟今年3月魏大勛還被拍到深夜熟練地按密碼進入秦嵐家中，顯示關係依然親密。對於這段感情的真實狀況，由於當事人始終保持低調，外界只能繼續觀察後續發展。

