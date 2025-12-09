分手半年傳回溫？王柏傑殺青酒心情大好 被問復合謝欣穎面露微笑
王柏傑與謝欣穎分手近半年，日前傳出兩人關係疑似回溫。除了謝欣穎先前坦言「偶爾會聯絡」，王柏傑也在《我們的藍調時光》殺青酒會上，展現截然不同於之前在澎湖拍攝時因分手搞自閉的模樣，引發外界關注2人復合可能。
由柴智屏擔任總製作人的台版《我們的藍調時光》，8月於澎湖開拍，歷時三個多月順利殺青。據《鏡週刊》報導，劇組12月2日晚間在台北艋舺大道格萊天漾大飯店舉辦殺青酒，演員陣容包括周渝民、鍾欣凌、張鈞甯、信、鄭人碩、王柏傑、安心亞、邱以太，以及陸弈靜、黃大煒等前輩，全員幾乎到齊，現場氣氛熱鬧。
其中以王柏傑最受矚目，他身穿「花絮組總監」背心，滿場進行敬酒，頻頻被索取合照，神情輕鬆愉快。據悉，他在澎湖拍攝期間因分手陰影情緒低落、常獨自潛水紓壓，與當晚的開朗模樣形成強烈對比。友人問及是否與謝欣穎復合時，王柏傑並未正面回應，只露出淡淡又意味深長的微笑，顯示其對目前感情狀態相當保護。
殺青酒會熱鬧到眾人捨不得離席，最終在柴智屏喊話後，劇組一行人前往錢櫃KTV續攤。王柏傑約晚間10點走出飯店，在門口與劇組熱聊並有肢體互動，約莫10分鐘後搭乘多元計程車前往續攤。
值得注意的是，前往KTV的女演員僅有最年輕的詹子萱。她的經紀人同時也是本劇女主角張鈞甯則在酒會結束後先行離開。張鈞甯近年積極投入幕後工作，當晚於酒席上主動與演職人員交換聯繫方式，毫無明星距離感，展現她向幕後發展的企圖與行動力。
《我們的藍調時光》原定去年開拍，前期曾遭遇波折，包括吳慷仁婉拒出演後遭製作單位以其為停拍理由，引發他在社群發文指控劇組不負責任。對此，柴智屏當時澄清停拍主因是氣候與溝通問題，並非任何演員因素，如今團隊已全面更換，全新班底順利完成拍攝。
