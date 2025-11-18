分手又卡關？新壽喊「土地必須給輝達」 蔣萬安回應了

輝達海外總部將落腳北士科T17、18基地，擁有地上權的新光人壽正與北市府合意解約。不過傳出新壽提出土地如果沒有給輝達，須再還給新壽。對此，台北市長蔣萬安18日回應，仍預計這周和新壽解約，會和各方持續溝通。（徐佑昇攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽正與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。不過，台北市副市長李四川18日表示，新壽提出土地如果沒有給輝達，須再還給新壽。針對新壽說法，台北市長蔣萬安18日出席活動時回應，目前仍預計這周和新壽解約，會和各方持續溝通。

蔣萬安今日出席北市政府珍愛按摩服務坊開幕活動時，媒體提問新壽要求土地要給輝達，若沒有給，則必須再還給新壽，被外界認為是「歹戲拖棚」。

廣告 廣告

蔣萬安回應，目前市府就是照規畫的程序進行，預計這周希望可與新壽完成合意解約的協議簽訂，接下來取回土地後，依照程序來設定地上權給輝達，市府都會持續的跟各方溝通。

此外，蔣萬安今日上午出席市政會議時，媒體提問蔣是否和本周即將會面的輝達副總裁是舊識？蔣僅表示，「過去跟輝達總部溝通聯繫，讓我們多了很多輝達老朋友」。

【看原文連結】