分手又復合！E級女星明年結婚 瘋傳男方逼婚「揍到答應」她發聲了
娛樂中心／蔡佩伶報導
女星徐冬冬擁有E級罩杯的火辣身材，在中國更被封為「第一美胸」，近日，徐冬冬被陸媒曝光將跟大15歲男星尹子維在明年舉辦婚宴的喜訊，不過就在眾人恭賀之際，卻傳出男方暴力逼婚的傳聞，對此，徐冬冬也給出回應了。
徐冬冬跟尹子維感情經歷過分手又復合，如今修成正果即將結婚，不過卻有網友爆料提到尹子維有暴力傾向，甚至對徐冬冬逼婚，但消息很快就被徐冬冬本人打臉，她發文表示「我非常堅定的說誰動手他都不可能動手」，形容尹子維的個性是被蚊子叮，還會將蚊子放生的人，藉此澄清外界的不實傳聞。
事實上，徐冬冬在2019年認愛尹子維，但交往9個月後便閃電宣布分手，後續男方多次在微博發文表白，極力想要追回徐冬冬，雖然女方一度公開拒絕，不過2023年雙方證實復合，去年（2024）2月還宣布訂婚，而據《新浪娛樂》報導，尹子維明年將在徐冬冬的家鄉舉辦歡宴，屆時會邀請親朋好友共襄盛舉。
