斷開奧蘭多布魯 凱蒂佩芮新歌影射兩人分手原因 女兒成最大支柱

全球累積突破1150億串流收聽的流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出最新專輯《143》後，7日釋出全新單曲〈bandaids〉。這首歌曲被外界普遍解讀為呼應她前陣子與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息，歌詞中直白唱著「OK繃貼滿破碎的心」，道盡一段感情終結後的傷痕累累。此次MV更是話題滿滿，凱蒂以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現其獨特的自嘲和幽默。

誇張瀕死情節不斷 女兒黛西成逃離險境動力

在〈bandaids〉的MV開頭，凱蒂佩芮就遭遇一連串「衰事」。她先是在洗碗時不小心讓婚戒掉入水槽，撿戒指時誤開食物處理機，導致手指見血。接著搭手扶梯時，鞋帶卡進手扶梯內讓她大摔一跤。

隨後她去咖啡店，又因旁邊工程人員失誤導致整家店被撞垮，甚至開車時遇到前面貨車上載運的大樹幹滾落，一連串的意外讓她傷痕累累。其中最讓粉絲動容的一幕，是凱蒂走過鐵軌時腳卡住，眼看火車就要撞上，她卻在鐵軌間看到一朵象徵著她的女兒黛西（Daisy）的雛菊。這個畫面彷彿讓她重獲力量，馬上奮力一跳逃離險境，讓粉絲感動留言：「黛西是她在心碎時依舊勇往直前的動力」、「看到雛菊那一幕我馬上噴淚」。

直白歌詞貼滿破碎的心：我們的愛到頭來仍是值得的

除了充滿話題的MV，〈bandaids〉的歌詞更是直白道盡了一段感情的終結與療傷過程。凱蒂在歌中唱到自己曾嘗試各種方法來挽回，甚至降低自己對對方的期待，並說服自己對方會改變，但最終期待仍落空，副歌重複唱著「慢慢地、慢慢地、慢慢地流血，OK繃貼滿破碎的心」。

然而，即便傷痕累累，凱蒂的反思卻是正向且溫柔的。她提到往好處想，兩人確實有過美好的時光，沒有一張合照是裝出來的。她最終唱道：「如果一切可以重來，我仍然會再做一次，我們之間的愛，到頭來仍是值得的」，展現了即便心碎，愛與回憶依然有其價值觀的深度情緒轉折。凱蒂佩芮全新單曲〈bandaids〉目前已經在台各大數位平台全面上線。



