分手女友6個月！鄧佳華「公主抱」正妹影片曝 他：出獄後變強壯

娛樂中心／綜合報導

爭議網紅鄧佳華2023年偷拍髮廊女設計師裙底，經法院判處有期徒刑6個月。鄧佳華於去年7月10日入獄服刑，入獄前曾高調對外宣布與模特兒女友「簡簡」交往，但在他入監服刑約一週後，簡簡便對外坦承已分手，原因是家人強烈反對兩人交往。鄧佳華近日服刑期滿出獄，今（14日）在社群分享公主抱正妹的影片，再度引發話題。

鄧佳華今在社群曬出公主抱大尺度直播主「貝特教主」的影片，並表示：「感覺可以欸，我感覺變強壯了，大家看到了嗎，我出獄後變勵害喔！」

鄧佳華公主抱大尺度正妹直播主貝特教主，自豪表示「出獄後變強壯了」。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

影片一出，立刻引發許多網友熱議「你講那麼多廢話幹嘛！你就直接把他抱到床上去啊？」、「感覺可以抱回家喔」、「想不透人生為什麼可以這麼豐富」、「大哥果然有練過」、「抱完，你男友吃屎哥是不是吃醋了」、「我以為她要親一下」、「我不信，除非你用牙齒暴力上槓」、「不愧是華哥，一堆宅男已經羨慕死你了」、「可惡，很久沒抱妹了」、「這影片拍的不錯，我看了好幾次，以後多拍這種類型的影片才有流量」、「恭喜，替你開心，支持妳」、「等等又進去了」、「還沒抱臉是白的，抱上去跟關公一樣」。



