分手後仍旺！LINE Pay Money用戶數破300萬

▲2月16日11點起至2月22日，透過LINE Pay Money發送紅包並完成指定任務，就有機得LINE POINTS 666點。（圖╱LINE Pay提供）

[NOWnews今日新聞] LINE Pay與一卡通的iPASS MONEY於去年底正式分手，分家各自獨立營運，而「分手」後LINE Pay人氣依舊強強滾，LINE Pay Money用戶數已正式突破300萬，轉帳使用情境持續擴大，帶動今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月突破70億元。

隨著農曆春節即將到來，民眾迎新祈福與發送紅包祝賀互動更加頻繁，LINE Pay推出「馬尼哈尼好運到」求好籤活動，用戶將有機會抽中LINE POINTS 5888點，透過LINE Pay Money發送紅包並完成指定任務，還有機會得LINE POINTS 666點，馬年Money賺好運。

廣告 廣告

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、分攤餐費及發送紅包等多元功能，貼近民眾日常使用需求。隨著農曆春節到來，紅包轉帳使用需求升溫，許多用戶偏好以手機線上方式發送紅包，不受時間與空間限制，就可將溫暖祝福傳遞給親人好友。

LINE Pay表示，2月16日11點起至2月22日間，只要透過LINE Pay Money紅包功能發送一筆金額滿66元的紅包且接收者開啟，且發送者完成一筆滿額66元實體商店付款，即可參加「新春Money賺賺樂」，最高將可獲得LINE POINTS 666點。

除此之外，為鼓勵用戶在春節期間邀請親朋好友一同體驗LINE Pay Money，即日起至2月12日止，透過推薦好友連結成功推薦親友完成開通LINE Pay Money，每日推薦完成開通數最高者可獲得LINE POINTS 5000點，活動期間累積推薦數最高者可得8888點回饋。

加碼馬年好運，LINE Pay也推出「馬尼（Money）哈尼（Honey）好運到」活動，即日起至2月22日，用戶可透過LINE Pay官方帳號測驗小遊戲抽出馬年求財求緣好運籤！用戶獲得此好運籤後還有機會抽LINE POINTS 5888點，只需分享至個人IG限時動態並標註「@linepay_tw 好運籤」滿24小時，同時於LINE Pay官方IG活動貼文下方標註一位好友並留言馬年吉祥話。祝福LINE Pay用戶新的一年馬尼（Money）好運來！

📍LINE Pay Money 邀請好友開通LINE Pay Money活動詳情

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Line Pay拓展非都會區！攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付服務

「電支魔王」LINE Pay Money用戶數估破200萬 明年進軍日本

LINE Pay加碼來了！台新Richart卡2026權益變動3大重點一次看