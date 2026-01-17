分手後勾勾纏！女子瘋狂跟騷前男友被判拘役

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市女子小美(化名)被控與彭姓男友分手後，為求復合，跑到彭男工作地點與住處堵人，讓彭男不勝其擾，求助小美的母親幫忙規勸，未料，小美反而變本加厲，改打LINE與未顯示電話號碼的電話給彭男，累計4個月之久。基隆地院審理後，依小美犯跟蹤騷擾罪判拘役20天，得易科2萬元罰金。

判決指出，小美與彭男分手後，為求復合，跑到彭男上班地點與他住處盯哨、守候，讓彭不堪其擾，傳訊息給小美的母幫忙規勸，想不到小美去年2月起至與5月間，改打LINE或未顯示電話號碼的電話給彭男，造成彭男生活上極大困擾，報警提告。

檢方依彭男提出的手機通聯記錄，將小美依涉犯跟蹤騷擾防制法起訴。法院審理時，小美坦承犯行，法官認為，小美多次騷擾彭男，使彭心生畏怖，影響彭男日常生活與社會活動，實屬不該，依小美犯跟蹤騷擾防制法「跟蹤騷擾罪」判處拘役20天，得易科2萬元罰金。

