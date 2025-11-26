分手後意外發現懷孕 23歲狠母11樓窗推落出生男嬰亡遭起訴

台中地檢署。（本刊資料照）

一名年僅23歲夏姓女子與莊姓男友交往分手後，意外發現自己懷孕，去年11月在住家房間順利產下一男嬰後，先將男嬰以毛毯包裹放置在房間窗框，再將男嬰向外推落，致男嬰自11樓掉落在1樓的社區花圃，當場死亡。經警獲報移送偵辦，台中地檢署今(26)日偵結，依家庭暴力法之殺人罪將夏女起訴，移送台中地院國民法官庭審理，夏女將面臨10年以上之重罪。

起訴書指出，夏女於2021年間與莊男交往，2023年9月1日生下長女小庭。兩人於2023年3月間分手，分手後10月間她發現自己懷已孕多月，直到11月28日凌晨3時許，夏女在中市太平區住處11樓居所房間內，順利產下足月的男嬰。

廣告 廣告

夏女見其男嬰有呼吸等生命徵象，竟基於殺人犯意，先將男嬰以毛毯包裹放置在房間窗框，再將男嬰向外推落，致男嬰自11樓掉落在1樓之社區花圃，因全身多處骨折出血、臟器損傷而死亡。

案經臺中市政府警察局太平分局報告及臺中市政府社會局告訴偵辦。台中地檢署今天依家庭暴力法之殺人罪將夏女起訴，移送台中地院國民法官庭審理，夏女將面臨10年以上、最重死刑之重罪。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

更多鏡週刊報導

李四川遭批歧視女性 藍議員救駕反轟綠「雙標」

獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練

第3屆透明晶質獎登場 鄭銘謙：讓清廉成為推動政府進步的力量