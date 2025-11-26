分手後懷孕 悚！台中22歲狠媽「11樓扔下剛出生兒子」裝沒事

嬰兒示意照，非本案嬰兒。Pexels



竟有這種狠心母親！台中市太平區一名年僅22歲的夏姓女子，因為跟男友分手後才知道自己懷孕了，去年11月時在自家自行產下一名男嬰，一時情緒失控竟將剛出生的新生兒，從11樓窗戶丟下樓，男嬰當場全身骨折慘死。檢方近日將夏女依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴，後續將交由國民法官審理。

檢警調查，案發時年僅22歲的夏姓女子，2021年與莊姓男子交往，兩人在2022年9月已生下一名女嬰，隨後兩人202４年3月分手。

但兩人分手後，夏姓女子3月底時發現自己月經沒來，應該就已知道自己懷孕。到了10月，夏女也知道自己真的已有身孕。

直到11月28日凌晨3時許，夏女在當時位於台中市太平區一處社區內11樓居所房間內，順利產下足月之男嬰，夏女並未尋求醫療協助，自行處理完畢。檢警懷疑夏女疑似產後情緒不穩，一時情緒崩潰，才鑄下大錯。

檢警查出，夏女已經知道男嬰仍有呼吸、心跳等生命徵象，先將男嬰以毛毯包裹放置在房間窗框，然後再將男嬰向外推落，害剛出生的男嬰從11樓掉落在1樓之社區花圃，男嬰全身多處骨折出血、臟器損傷死亡。

與夏女同住的夏女乾爸以為家中發生意外，直到院方在檢傷過程中發現新生兒的傷勢不尋常，才立刻通報社工與警方，整起案件才水落石出。太平警分局與市府社會局隨後共同提出告訴。

檢方認定夏女僅因和男友分手後懷孕，竟獨自在家產子，甚至親手將自己骨肉推下樓，行為涉及《兒童及少年福利與權益保障法》及殺人罪，且犯罪手段殘酷、結果重大，予以起訴，後續將由國民法官法庭審理審酌刑度。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

