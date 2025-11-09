分手後硬找碴男子烙人圍前女友 判6月徒刑

基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯聚眾鬥毆罪，判處6月徒刑，得易科罰金。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子蔡承翰不滿與同姓女友分手，2022年10月9日凌晨，約定返還彼此物品，蔡男竟帶短鋁棒與陽姓友人在社區大門等女方抵達。蔡女歸還手機時，蔡男稱手機損壞，要求賠償。蔡見其同行友人出面緩頰，竟找來林姓友人帶刀助陣，阻止蔡女及其友人離去。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯聚眾鬥毆罪，判處6月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，雙方原為男女朋友，因故分手，案發前雙方約定要歸還彼此留存或致贈之物。案發當時，蔡女搭著黃姓男友人前往前男友住處社區大門，歸還手機給對方，蔡男則以手機損壞，要求女方賠償3千元修理費。黃男聞訊，向前緩頰引起蔡男不滿，聯繫林姓友人帶西瓜刀趕抵現場。

蔡、林、陽三人隨即圍住黃男，作勢持西瓜刀砍劈對方，更持刀械攻擊其車輛，導致車子受損，且無法離去。蔡男也拿出預藏的鋁棒恐嚇黃男，阻止他載著家人與蔡女離現場。所幸其他友人即時到場排解，黃男方能順利駕車將一行人帶離，警方獲報趕抵現場處理。

法官審理後認為，蔡男等人行為雖有不當，但未持短鋁棒、西瓜刀等器械傷人，犯後坦承犯行，且針對車輛毀損部分，已達成和解，考量全案情節、實施手段等，依聚眾鬥毆罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

