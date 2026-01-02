分手後還在偷看前任？這3星座「最難放下舊愛」 天蠍分開還忍不住查勤

有些人分手後瀟灑轉身，有些人卻忍不住偷偷關注前任動態。這3個星座被認為「分手後最難斷聯」，他們並非一定想復合，只是心裡還有一個角落沒有關燈。

巨蟹座：念舊的溫柔

巨蟹分手後仍會小心保存每件禮物，透過朋友的朋友圈間接觀察前任。他們的關注帶著母性光輝：看到前任加班會心疼，發現對方感冒會想提醒多喝水。這份牽掛源自對「家」的執念——曾愛過的人就像家人，很難說放就放。直到遇到新的伴侶，他們才會慢慢關閉那扇窗。

雙魚座：自我感傷的浪漫

雙魚的關注常帶矛盾感：白天說「早就忘了」，半夜卻用分身帳號翻看前任過去半年的動態。這種又愛又恨的糾結，是對童話破滅的一種自我療傷。他們反覆在偷看與自我療癒之間，直到某天發現再看動態時心裡已平靜。

天蠍座：深夜偵探的執著

天蠍表面祝福前任，私下卻像偵探：從照片定位推測同行者，從按讚記錄分析對方的新動向。他們的關注源於強烈的佔有欲，即便分手也想保留某種掌控感，這種追蹤通常會持續到徹底死心或找到新的寄託。

