分手後還願意為你花錢？ 這3大星座男的心意解密

分手後的互動方式各不相同，有人選擇完全斷聯，也有人即使分開了，還願意在金錢上繼續幫忙。在十二星座中，有三個星座男性特別容易在分手後仍為前任花錢，但動機並不相同。

巨蟹座：放不下的關心，多半來自愧疚

巨蟹座男性分手後常出現矛盾狀態，嘴上看似冷淡，心裡卻還是牽掛。當他們願意替前任付錢時，多半不是想復合，而是出於內心的愧疚感。巨蟹男容易反覆想起過去的相處，也會擔心對方現在過得好不好，於是選擇用實際行動表達關心。他們會覺得既然曾經在一起，就不該讓對方獨自承擔一切。這樣的付出，對巨蟹男來說，更像是一種讓自己安心的方式。

廣告 廣告

金牛座：分得清錢，也分得清感情

金牛座向來重視金錢規劃，平時花費都算得很清楚。正因如此，如果金牛男在分手後還願意替前任花錢，代表這段感情在他心中有一定份量。對他們而言，這不是一時心軟，而是對過去關係的一種肯定。金牛男很少為沒有意義的人付出金錢，分手後仍願意幫忙，表示他認可這段感情，也承認對方曾在自己生命中佔有重要位置。

雙魚座：情緒牽動行動，容易心軟出手

雙魚座男性的決定往往受情緒影響。分手後，只要聽到或想到前任可能過得不好，就容易產生自責感，覺得自己應該負起部分責任。於是，他們會用金錢支援來緩解內心的不安。這種付出多半不是為了復合，也沒有實際目的，而是出於同理心與情感本能。雙魚男很難接受曾經親近的人陷入困境，即使那種困境有時只是他們自己的想像。

延伸閱讀

出軌後反差最大？這三大星座變臉速度超快，冷淡到讓人心寒

結婚前請三思！3大星座男「貪玩又自我」，當情人有趣、當老公卻容易心累？