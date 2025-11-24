分手快樂！ 北市正式塗銷新壽地上權登記

新壽正式塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸台北市。（圖／TVBS）

輝達副總裁Scott Ekman vs. 台北市長 蔣萬安:「非常可愛，非常好，我愛這個。」輝達副總裁，親自贈送皮衣白熊玩偶。

輝達副總裁Scott Ekman vs. 台北市長 蔣萬安:「謝謝，所以我可以用來搭捷運。當然，你可以用這一個，和這一個，比較小的。」台北市長蔣萬安，回送地上權悠遊卡，兩人有說有笑，因為輝達與台北，又更近一步。

24號早上，新壽北士科T17、T18地上權正式塗銷，土地回歸台北市。台北市長 蔣萬安說:「接下來我們就會跟輝達，加速各項的審議，希望能夠預計在明年農曆年前，能夠和輝達完成簽約，那明年中可以順利的動工。」

經濟部也證實，核准輝達設立台灣子公司，輝達也將投資金額加碼到10億元，「沒有投資上限」。北市和新壽，過去的紛紛擾擾，現在一笑泯恩仇。

台新新光金董事長吳東亮說，新壽一直跟人民站在一起。（圖／TVBS）

新光人壽董事長 魏寶生說:「他(李四川)應該滿開心的吧，我也很開心。(吳東亮董事長有說，希望說相關的權利金，變成是善款，您對這個..) 不是吧，這是我們成本，那如果額外有，才是公益唷。」台新新光金董事長 吳東亮說:「我還是要替新壽講幾句，新光人壽成立了60年一甲子，一直跟台灣民眾站在一起。」

輝達落腳台北，蔣萬安政績+1，但想參選台北市長的吳怡農，評價蔣萬安是「nice guy」，但讓台北店的被動、消極，直言輝達，不是政績。台北市副市長 李四川說:「(你覺得輝達是政績嗎) 你說....不是嗎。」

可能沒想到，真有人會這樣質疑，李四川一臉「我聽了什麼」的表情。輝達進駐台北，塵埃落定，下一步，就是選新北市長嗎?

蘇巧慧點名地制法因人設事，李四川反擊，妳有本事就用一個副市長。（圖／TVBS）

台北市副市長 李四川說:「蘇巧慧說我因人設事(地制法)，那沒有關係啊，這個以後當首長，三個(副市長)，你如果不願意，你有本事，你就自己用一個就好啦。」開嗆，未來可能的競爭對手，李四川明年要前進新北，有底氣。

