分手惠利怕尷尬？柳俊烈缺席《請回答1988 10週年》大合照 卻現身這裡

南韓經典神劇《請回答1988》迎來播出十週年，tvN特別製作紀念綜藝《請回答1988 10週年》。在先前公開的主海報與大合照中，劇中飾演「狗煥（正煥）」的柳俊烈未出現，引發觀眾關注。有網友推測，柳俊烈的缺席可能和劇中女主角「德善」飾演者惠利去年分手，以及相關情感糾紛有關，當時柳俊烈、惠利及韓韶禧的三角關係鬧得沸沸揚揚，引發媒體與網友廣泛討論。部分劇迷認為，柳俊烈疑似為了避免與惠利分手後的尷尬，因此未出現在海報中，後來海報中心位置由朴寶劍遞補。

綜藝節目《請回答1988 10週年》的宣傳海報（右）特地復刻韓劇《請回答1988》當年宣傳海報（左）。（圖／翻攝自tvN）

此次十週年特輯由知名製作人羅暎錫PD親自操刀，透過官方YouTube頻道「出差十五夜」，以兩天一夜MT（團體旅行）的方式，集結劇中主要演員，包括成東日、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英，以及惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等人，重溫劇中經典回憶。

《請回答1988 10週年》宣傳預告中可看到柳俊烈與羅美蘭、金成均、安宰弘等「劇中家人」合影，但與惠利並未同框。tvN表示：「柳俊烈先生因行程安排無法全程參與拍攝，但考慮到這是為了紀念《請回答1988》十週年的內容，他仍特別調整行程，參與了部分拍攝。」

韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利，3人感情糾紛引發關注。（圖／翻攝自韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）

《請回答1988》因細膩描寫青春與家庭生活，被譽為「國民人生韓劇」。此次十週年紀念特輯將以三集形式呈現，帶領觀眾重回雙門洞，回顧劇中笑與淚的時刻，也讓觀眾看到演員十年後再次聚首的畫面。

公開的宣傳預告中可看到柳俊烈（中）現身參與部分錄製內容。（圖／翻攝自IG @15ya.baby）

