分手狠報復！洗車工臉書狂外流前女友「全裸恩愛片」判決出爐

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記者洪正達／高雄報導

卓姓男子不滿朱女分手憤而外流性愛片，法官依涉犯個資法判他5個月徒刑。（示意圖／unsplash）

高雄從事洗車工的卓姓男子，因不滿與同居的朱姓前女友分手，2022年間竟將交往期間雙方合意拍攝、以及女方自拍的私密性愛影片上傳到臉書公開社團，更在貼文中寫下「是很缺嗎？」等言語諷刺，意圖毀損前女友名譽。案經橋頭地院審理後，依違反個人資料保護法，判處卓男有期徒刑5個月，得易科罰金，同時將作案用的手機宣告沒入。

判決指出，卓男與朱女過去為同居情侶關係，交往期間曾留下包含女方臉部、全裸、裸露胸部與下體及性愛過程等敏感影像，不料雙方感情生變分手後，卓男未能理性處理感情問題，反而於2022年8月間，將這批私密影像外流到網路上供人瀏覽。

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除了散布影像外，卓男更在社團中公開張貼「小姐，妳傳妳洗澡的自拍照給我看要幹嘛？」、「是很缺嗎」等具有強烈羞辱性且足以毀損名譽之字眼，導致朱女的私密影像與文字在網路上迅速擴散，造成被害人極大的心理負擔。

案經橋頭地院審理，法官認為卓男非法利用朱女個資並進行誹謗，此種行為屬於典型的「數位網路性別暴力」，意即針對性別而施加他人暴力、或不成比例地影響他人，包含身體與心理上的傷害與痛苦，法官痛批，卓男的惡行讓朱女在網路世界中，持續被大眾評價與責難的處境。

由於卓男至今仍未與朱女達成調解，也未賠償，且此類行為對被害人造成難以抹滅的心理創傷，因此依個資法判處5個月徒刑，並沒入拍攝用的手機，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

不良行為，請勿模仿！

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