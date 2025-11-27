分手王柏傑半年！謝欣穎「恢單很舒服」認還有聯絡 氣喊婚禮潑酒被造謠

記者趙浩雲／台北報導

謝欣穎今（27）日出席保養品活動，她和王柏傑分手近半年，先前被爆出他們3年前在楊祐寧婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料，但雙方皆否認此事，她表示上週出席林映維（小美）婚禮，大家都有在聊，無奈的說當時是有人不小心打翻，被造謠到他們身上覺得很無言，並且透露跟王柏傑仍有聯絡。

謝欣穎即使分手了，但他表示還是有很多事情要做，會把重心放在自己身上，這才是正常的。至於之前她與王柏傑遭爆在楊祐寧婚禮互潑飲料，她不僅嚴正否認，還發文氣喊「妄語」，罕見大動作回擊。

廣告 廣告

謝欣穎二度開嗆。（圖／翻攝自IG）

潑飲料新聞曝光之後，王柏傑也透過IG限時動態回應，表示「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛，辛苦了。peace」針對此事她也還原真相，他表示是在說造謠的人「只是很氣憤，覺得那是別人的婚禮，然後怎麼會，他（造謠者）一定是在現場，那我會覺得怎麼會這樣子講不對的事情？」

謝欣穎無奈回應當時回「妄語」的原因。（圖／翻攝自臉書）

謝欣穎也無奈的說，上週在林映維婚禮，大家都有在聊，「就是太過分了，因為我們全部的人都知道。那個是有人不小心打翻，那怎麼會講到我們？」她也有問王柏傑說「我們那天有吵架嗎？」王柏傑也則無奈表示「沒有啊，那酒是誰潑的，妳忘記了嗎」，老早忘記當天發生什麼事。

而王柏傑跟謝欣穎分手已經將近半年，問到兩人是否還有聯絡，謝欣穎大方回「我們沒有交惡啊，偶爾會聯絡」，再次強調「我只是覺得那個新聞是很過分，就是好像誰分手就一定要對立要幹嘛？」

更多三立新聞網報導

夏天倫怒控「名媛界大S」偷220萬紅包 假扣押畫面流出「搜出大把現金」

籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪

Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

台八女星車禍停工！白家綺現身救火「與尪演夫妻」 公私不分成亡命鴛鴦

