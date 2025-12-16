分手疑鬧不愉快！惠利、柳俊烈突宣布「合體獻聲」 時間點出爐震撼網

娛樂中心／蔡佩伶報導

惠利過去跟柳俊烈有過一段情。（圖／翻攝自tvN官網）

韓國女星惠利因演出《請回答1988》跟柳俊烈假戲真做，不過愛情長跑8年的他們最終以分手收場。近日《請回答1988》慶祝播出10週年找來原班人馬合體拍綜藝節目，雖然惠利跟柳俊烈在節目預告中並未同框，不過今（16日）節目再度宣布兩人要合唱主題曲，掀起網友的熱烈討論。

節目除了開拍《請回答1988 十週年》之外，還宣布會把當年的OST重製，找來演員們一同獻唱，19日會由朴寶劍的個人單曲打頭陣，其餘《1988》演員包括柳惠英、惠利、柳俊烈、朴寶劍、李一花、羅美蘭等人所合唱的歌曲，將於26日公開。

隨著節目推出新的OST，也讓這對分手CP「合體獻聲」，不過也有人猜測惠利、柳俊烈實際上並未見面，而是採取各自進錄音間錄音的方式。事實上，惠利2023年跟柳俊烈分手時，疑似鬧得不愉快，還一度爆出女星韓韶禧介入，當初鬧得沸沸揚揚。

節目復刻《請回答1988》宣傳海報。（圖／翻攝自tvN）

