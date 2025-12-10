分手約談成噩夢！少女遭前男友與哥哥「聯手輪姦」 惡狼1原因免刑

分手約談成噩夢！少女遭前男友與哥哥「聯手輪姦」，惡狼因未滿14歲免刑。示意圖／取自pixabay

西班牙馬拉加（Málaga）地區近期發生一起輪姦案震驚社會，其中一名嫌犯已不是首犯。這名年僅19歲的嫌疑人，13歲時就曾與哥哥一起性侵前女友，當時因為他未滿14歲而逃過刑責。不過，去年10月底，他又再度犯下性侵案，和另兩名同夥輪姦一名18歲女子，再度遭逮。

2020年舊案回顧：嫌犯不具刑事責任能力 因此未被起訴

根據《SUR in English》報導，2020年2月，該名嫌犯將前女友帶到其哥哥的住處，聲稱要進行私下談話，因女孩表示想要分手。在臥室中，他試圖性侵女孩遭拒後，隨即找來哥哥一同施暴。

司法機關最終確認這對兄弟為共犯，但由於嫌犯當時未滿14歲，尚不具備刑事責任能力，因此無法在少年法庭被起訴：其哥哥當時已滿18歲，因性侵未滿16歲的未成年人，被判處14年監禁。後經安達盧西亞高等法院批准減刑6個月，最終判處13年半監禁、7年緩刑，並在16年內禁止接近或聯繫受害者。

2024年再度犯下性侵案

2024年10月底，現年19歲的嫌犯在馬拉加某間俱樂部附近再次犯下性侵案，與2名同夥一起輪姦一名18歲少女。警方根據俱樂部提供的照片，將3名嫌犯全數逮捕。

羈押與辯方立場

3名嫌犯均被羈押候審，不得申請保釋。辯方律師指出，司法機關的決定可能在一定程度上受到當前社會氛圍，以及此類案件引發的公眾恐慌影響，而不完全基於現有證據。他們強調，起訴書中可能存在前後矛盾之處，且被告在整個審理過程中否認所有指控，始終堅稱與受害者之間的關係為自願。因此，辯方認為，無論社會輿論如何，都應尊重被告的「無罪推定原則」。



