分手蕭亞軒後成奶爸 黃皓喜迎第二胎

演員黃皓曾與天后蕭亞軒談戀愛，於2021年正式分手。黃皓在分手後，在2023年與圈外妻子結婚，2人育有1子。黃皓今（13）日在社群平台分享喜訊，宣布妻子懷上二胎。

黃皓今日在社群平台分享喜訊，宣布妻子懷上二胎。（圖／黃皓Justin 微博）

黃皓與蕭亞軒於2021年分手後，2023年7月與圈外妻子結婚，2024年3月曬出第一胎的腳丫照。黃皓今日在微博官宣二胎，發布與妻子看到驗孕棒出現2條線，2人相擁落淚的影片，寫道：「感謝命運的饋贈，我們有二寶了，2026越來越好」。

黃皓與蕭亞軒於2019年高調認愛，相差16歲的姊弟戀備受矚目。然而雙方交往3年左右，最終於2021分手。公司透露，情侶之間難免有爭吵磨合的時候，「疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受」。分手後，蕭亞軒專注於演藝事業，黃皓則投入家庭生活，逐漸淡出演藝圈。

