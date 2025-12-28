分手變恐怖情人！花蓮男深夜住處敲門叫囂 幼兒園廣播誣賴欠錢不還

記者林盈君／花蓮報導

去年7月間，花蓮一名張姓男子，因不滿女友提分手，瘋狂騷擾並恐嚇對方，不但深夜到女方住處敲門叫囂，甚至找來不明人士，前往女方子女就讀的幼兒園，誣賴女方欠錢，拿大聲公抹黑嗆「欠錢不還」等，讓女方不堪其擾，最後一狀告上法院。案經花蓮地院審理，依違反跟蹤騷擾防制法，判處張男有期徒刑4月，得易科罰金。

花蓮男子不滿女友提分手，竟化身恐怖情人騷擾。（示意圖／pexels）

據了解，女方於去年7月間，透過簡訊向張男提分手，張男不甘心，竟化身成「恐怖情人」，從同年的9月間起，不斷方狂轟炸傳訊打電話給女方，見女方不理會，又怒嗆三字經等髒話，之後又改變策略，持續送花給女方，表示「我愛你」、「希望妳能原諒我」企圖挽回。

張男見此舉無效，遂開啟恐怖模式，不但在深夜跑到女方住處敲門叫囂，甚至誣賴女方欠錢不還，同年10月間，還找來4名不明男子，於女方住處外徘徊，又教唆2名陌生男子，到其子女就讀的幼兒園，持大聲公播放「XXX欠錢不還」，讓女方幾乎要崩潰，決定提告。

案經花蓮地院審理，法官認為張男雖坦承犯行，但持續騷擾、且利用他人至幼兒園廣播之行為，其行徑惡劣，造成被害人身心受創，考量張男雖有意願和解，但被害人拒絕，因此依法判處有期徒刑4月，可上訴。

