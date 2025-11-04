輝達海外總部落腳北士科T17、18，台北市目前正與新壽進行合意解約程序。台北市長蔣萬安表示希望在兩周內完成相關議會備查程序，而副市長李四川則指出，本週將與新壽確定成本後，下週即可送議會審查。

分手費？ 等新壽補件 蔣萬安:2周完成議會備查。（圖／TVBS）

台北市副市長李四川強調，本週一定會與新壽確定成本部分，希望確定後下週就能送議會審查。台北市長蔣萬安表示希望能儘快在兩周內完成議會備查的相關程序。

議員陳怡君對此表達質疑，她認為合意解約已經談了很久，新壽至今在補件部分仍然拖拖拉拉，這讓人懷疑合意解約的費用及憑證是否超過8億元。對此，產業發展局長陳俊安解釋，新壽可能有一些單據需要整理或彙整，但本週應該就有約定他們的時間。李四川也表示，預期合意解約金額不會有太大變動。

議員林珍羽也呼籲市府應該與輝達簽訂合作備忘錄，以留住人才。對此，陳俊安表示，輝達未來總部設立後需要招募相關工程師等人才，台北市應該會有足夠的人才提供給他們。

陳俊安進一步表示，市府非常樂意能夠與輝達以及其他有前瞻性、有開拓性的企業進行更多合作。

