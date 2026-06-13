分手鄭敬淏4天後首露面！秀英陪視障父跑馬拉松 父女同框超暖畫面曝光

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秀英（左二起）今在宣告分手4天後首露面，出席視障者馬拉松活動，熱愛路跑的歌手Sean也現身參與。翻攝YT@_TV_Daily

韓國夯團少女時代成員秀英（崔秀英）日前宣布與愛情長跑14年的演員男友鄭敬淏分手，突如其來的情變消息震驚外界，今（13日）她在證實分手4天後，首度公開露面，陪著罹患「視網膜色素變性症」的父親一同出席馬拉松活動，立刻成為矚目焦點。

秀英今參與「第12屆與視障者同行共融馬拉松大會」，比賽由視障者與非身障者共同組隊參賽，藉此傳遞理解與陪伴的精神。一大早就現身首爾上岩世界盃公園和平廣場的秀英，一襲運動裝扮活力十足，與擔任失明防治運動本部會長的父親崔貞楠、歌手Sean一同亮相。

秀英分手後首露面！開朗喊「天氣好」分享好心情

秀英在台上說道，「今天的天氣非常地好，雖然每年都來參加，但好像隨著每年的定期舉行，參賽者越來越多，對這個活動的關注也變多了，我能參與一小部分，也覺得十分欣慰。」即便剛宣布分手消息，仍不忘陪著爸爸出席公益活動，並親自下場，陪參賽者一起跑完全程。

秀英父2004年發病！罹罕見眼疾正向抗病

秀英之所以會關注視障者活動，是因為父親罹患視網膜色素變性症，並於2004年發病。秀英長期擔任父親創立的失明防治運動本部宣傳大使，過去10年來每年舉辦名為「Beaming Effect」的募款活動，並將所有收益捐作罕見疾病研究經費，今天的路跑的活動收益也將全數捐出。

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秀英先前曾在受訪時聊起父親的眼疾，被問到何時最能感受到父親成為視障者？當時秀英感性地說：我爸爸以前是非常有型的商務人士，襯衫一定會扣到最上面、一定會打領帶，也熟悉各種國際餐桌禮儀，是個很紳士的人。」

但秀英也坦言，隨著病情惡化，父親有時吃東西會不小心掉落，也常因看不見而無法及時向人打招呼，甚至有次母親離開座位去洗手間，父親還以為她坐在原位，一直對著空位說話，「我知道他其實很在意這些事情，也因此感到難過。」

不過秀英與父親始終以正向態度面對疾病，由於秀英父親發病時，幾乎找不到這個疾病的資訊，連眼科教授掌握的資料都有限，秀英爸爸才決定親自投入，不僅擔任病友會會長，還翻譯海外學術資料分享給患者，也帶動秀英開始參與各項公益與捐款活動。

秀英（右）與父親多年來一直投身於視障者公益活動。翻攝WHN

秀英（中）的父親抗病多年幾近失明，秀英小心翼翼地讓父親拉著她。翻攝YT@_TV_Daily

秀英今參與路跑活動。翻攝YT@_TV_Daily

雖然秀英4天前才因為分手鄭敬淏一事，成為新聞熱搜人物，但她仍依約陪伴父親，並以失明防治運動本部宣傳大使身分出席馬拉松活動，以開朗模樣向粉絲報平安。



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