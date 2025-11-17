分手鬧劇 22歲男聯合友人假冒警察女友面前被逮

cnews204251117a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名22歲有刑事紀錄的邱姓男子，由於曾信誓旦旦的向25歲女友保證，再被警察抓走，2人立刻分手。桃園市桃園警分局表示，近來2人疑因感情不睦，邱男計畫與女友分手，竟聯合2名友人假冒警察，當著女友面前大演警察抓賊記。但女友心急報警後，半小時就被員警查獲也揭穿了這場分手鬧劇。員警也當場嚴正告知，誤導他人謊報刑案已涉嫌觸法，全案依法函送偵辦。

桃園警方表示，昨（16）日晚間6時40分左右，轄區埔子派出所接獲1名王姓女子報案，指稱有兩名自稱警察的男子，到1處洗車場，當著她的面將邱姓男友及洗車場卓姓老闆都帶走。王女當場想詢問員警抓人源由，但對方態度十分強硬，開口要她滾開。王女直覺對方不是警察，可能是假扮的，立即報警求助。

廣告 廣告

警方表示，員警獲報後立即前往現場了解，而且通報發動攔截圍捕，半小時內就在桃園市力行路路旁，尋獲邱男及卓男等2人。當時兩人被員警包圍時，顯得非常緊張。員警初步了解，原來邱男準備與年長自己3歲的女友分手，才找卓姓老闆商量對策。

桃園警分局表示，由於邱男曾有刑事紀錄，他與王姓女友一開始交往時，為了證明自己已洗心革面，曾信誓旦旦的保證，只要再有警察找上門，就會主動與女友分手。這才突發奇想。找來兩名友人偽裝成警察，聲稱邱男等兩人涉案將2人帶走，希望藉此讓女友心死，而願意與自己分手。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

台南白河山區聯合稽查 夜間攔檢汽機車70輛取締違規25件

中國漁船失火求救 海巡全力救援撤離15船員

【文章轉載請註明出處】