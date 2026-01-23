分手！美國正式退出世界衛生組織 賴帳82億討不回

美國總統川普去年就職當天簽署行政命令，啟動退出世界衛生組織WHO的程序，22日正式生效，美國和世衛分道揚鑣，美國積欠世衛約82億台幣的會費尚未結清，而少了美國的資金挹注，世衛的預算將出現缺口，專家警告，美國退出世衛後，一旦全球爆發重大疫情，恐怕對美國和全球造成嚴重衝擊。

批讓美損失數兆美元 川普簽署退出世衛

美國22日正式退出世界衛生組織，世衛秘書長譚德塞先前呼籲美國三思，「美國應該重新考慮回歸，這不是錢的問題，錢的問題可以調整，這關乎合作、這關乎團結」，但仍喚不回。

川普第二任期就職當天就簽署行政命令，啟動退出世衛程序，川普抱怨世衛讓美國損失數兆美元，直言中國是比美國更大的國家，他們支付3900萬美元、美國卻要支付5億美元。

沒轍？美正式退出世衛 賴帳82億台幣討不回

川普第一任期碰上新冠疫情，他批評世衛和中國聯手隱匿疫情，2020年疫情高峰時，川普啟動退出世衛的程序，隔年拜登上任加以推翻，如今和世衛分道揚鑣，專家警告美國全民和全球公衛體系都會受衝擊。

美國公衛專家奧瑪表示，美國撤出後應對疫情的相關準備就更不足了，制定公共衛生政策的管道也更少了，因此可能更容易受到未來疫情的威脅。

川普2.0一口氣宣布退出66個不再符合美國利益的國際組織，世衛只是其中一個，美國積欠世衛2.6億美元、約82億台幣的會費討不回來，少了這個最大的金主，世衛未來的運作將面臨重大考驗。

