分手11年！柯震東凌晨突提舊愛「理解蕭亞軒」

柯震東、蕭亞軒的戀情曾轟動一時。（圖／鄧博仁、粘耿豪攝影）

男星柯震東曾交往大12歲天后蕭亞軒（Elva），但這段姊弟戀在2014年正式畫下句點。時隔11年，柯震東忽然在社群公開點名前女友蕭亞軒，引發熱議，

原來柯震東迷上成員平均年齡為17歲、青春洋溢又有超強實力的BTS師弟團CORTIS，11日凌晨在threads發文粉絲名「COER」，接著幽默地寫下：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，將自己追星的喜好跟前女友愛交小鮮肉做連結。大批網友被逗樂，紛紛留言：「按照這個道理，你就是當時Elva的Cortis」、「沒看過玩自己前任女友哏的」、「這哏只有你最適合說」。

柯震東罕提前女友蕭亞軒。（圖／柯震東threads）

柯震東跟蕭亞軒熱戀期間，曾大方地在節目《康熙來了》放閃，稱呼女友「Elva」，蕭亞軒則叫他小名「凱凱」，感情甜蜜蜜。當蔡康永直球問：「她是你交往過最愛的女生嗎？」柯震東傻笑地回：「她是我認識過的女生裡，我最喜歡的」，可見當時他愛得多深。

不過，這對相差12歲的戀人，對感情不同調，柯震東曾形容自己是「感情大野狼」，較為強勢，「我私下是大男人，不喜歡被人管，但會管人。」又說：「最不能忍受被念、被管，現在出去玩、晚睡覺都被念。」暗示蕭亞軒愛念他，若語氣不好，兩人會因此吵架。

2014年，「亞東戀」正式結束。蕭亞軒當時接受本報專訪，透露分手的主因是「生活跟價值觀有很大的落差」。她感慨，柯震東希望她是小女人，又要完全獨立照顧自己，「可是我對一些事情有自己的想法…我曾經很努力，不要在他面前有藝人的樣子」，加上柯震東不習慣蕭亞軒的交友圈，兩人逐漸產生隔閡，感情最終逝去。

分手7年後，柯震東在直播中玩「真心話大冒險」，被逼問最愛哪任前女友，柯震東表示，每一位承認的女友都是很愛的，蕭亞軒曾讓他動過結婚念頭，至於最喜歡的是李毓芬。當時蕭亞軒被問到此事，隔空回應：「他（柯震東）個性就是這麼直白，現在年輕人真的玩很大。」

