分手11年！柯震東突「連提3次蕭亞軒」 網秒懂：這梗只有你適合

藝人柯震東11日凌晨在社群平台Threads上發文，PO出韓國男團CORTIS的粉絲名「COER」，自曝入坑成為粉絲；後來還寫下「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」等15個字，並附上3個笑臉，引發熱烈討論。

柯震東與蕭亞軒曾有一段情。（圖／翻攝柯震東 Kai Ko臉書）

由於蕭亞軒被封為「小鮮肉收割機」，柯震東的發文似乎意味著跟前女友蕭亞軒一樣都喜歡小鮮肉，迅速引發網友熱烈回應：「沒看過玩自己前任女友梗」、「你就是當時Elva的CORTIS」、「這梗只有你最適合說」、「當事人現身說法好有說服力XDDD」。

柯震東 寫下「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」 。（圖／翻攝 柯震東 Kai Ko臉書）

柯震東與蕭亞軒在2012年被拍到在夜店相擁，相差12歲的姐弟戀就此曝光，但兩年後這段關係便畫下句點，至今已分手11年。

蕭亞軒被封為「小鮮肉收割機」。（圖／翻攝蕭亞軒 Elva Hsiao臉書）

事實上，柯震東2021年曾在直播中說，過往戀情中讓他覺得最有可能會結婚的人是「蕭小姐」。而蕭亞軒知道後也大方回應：「他（指柯震東）個性就是這麼直白，現在年輕人真的玩很大。」

