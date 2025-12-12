分手CP零互動！《請回答1988》團綜柳俊烈、惠利避同框 網笑喊：真有趣

柳俊烈（左圖）也有現身《請回答1988》團綜，但大合照海報並未出現他的身影。翻攝IG@15ya.baby

懷舊韓劇《請回答1988》開播10週年韓綜，找來韓劇原班人馬回歸，昨（11日）搶先釋出預告，就連已分手的螢幕CP柳俊烈、惠利也都來了，只不過製作單位巧妙避開兩人同框，讓網友們興奮吃瓜，還引用惠利名言笑說：「真有趣！」

《請回答1988》團綜大合照少了柳俊烈。翻攝IG@15ya.baby

特別節目《請回答1988 10週年》將在12月19日開播，節目安排雙門洞家族齊聚一堂，包括成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英、惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等劇中要角都齊聚錄製，準備在兩天一夜的旅行中，勾出觀眾的回憶殺。

惠利（左）與柳俊烈因拍攝《請回答1988》擦出愛火，分手時還曾隔空開戰。翻攝tvN

柳俊烈（左圖）、韓韶禧去年認愛2週就光速分手。翻攝IG@ryusdb、xeesoxee

只不過該劇曾讓柳俊烈、惠利假戲真做擦出愛火，兩人卻在2023年11月宣告7年情斷，尷尬的是當柳俊烈去年初爆出熱戀韓韶禧時，惠利因為在限動發文「真有趣」，讓網友以為柳俊烈無縫接軌，讓這段「三角戀」曾隔空交火延燒多日，最後柳俊烈與韓韶禧也在認愛2週後火速分手。

韓網吃瓜笑喊真有趣

而當《請回答1988 10週年》企劃播出時，網友都超關心這對分手情侶會不會同台？而在昨天釋出的預告影片中，兩人的確都有現身錄製，只不過從影片上來看兩人完全沒有交集，從入場時間到拍攝動線都精準錯開，讓網友笑說：「柳俊烈趁惠利不在時才出現，太妙了！」、「真的很有趣呢！」、「同框反而會讓旁人更尷尬吧！」、「製作組特地安排動線？這也太好笑。」光是預告片，討論度已超高。



