分散投資策略失靈？貝萊德直言2026「被動配置不再輕鬆」 轉向鎖定土地、能源與電力基建

AI 熱潮把美股推上新高，也把「估值會不會過熱」的疑問再度擺回檯面。貝萊德（BlackRock）《2026 年全球展望》直言，以經濟循環調整後本益比觀察，美股評價已達自網路泡沫與 1929 年金融危機以來的最高水準，重大結構轉型往往伴隨泡沫，這次可能也不例外。

然而，這些泡沫往往要持續一段時間才會破裂，事後回頭才發現它們已經過度發展。因此貝萊德更關注的是「量級」，AI 建設帶動的資本支出規模龐大到足以影響總體環境，企業投資不再只是個別公司的決策，而是可能牽動利率、融資與資產定價的總體變數。

【重點摘要】 1.估值警訊： 美股評價已達歷史高位，貝萊德提醒重大結構轉型常伴隨泡沫，AI 需帶動約 2兆美元新營收方能支撐投資報酬。 2.實體瓶頸： AI 建設的關鍵限制已從晶片轉向能源與土地，預計2030年美國資料中心用電量將占全國四分之一。 3.策略轉向：傳統被動分散投資效果減弱，投資重心應轉向主動選股、基礎建設及具備成長韌性的新興市場，如印度、墨西哥等。

5至8兆美元建設潮：回本要看新營收，電力與土地成下一關

報告指出，各界預估全球企業 AI 資本支出至 2030 年約落在5至8兆美元，且主要集中在美國；投資上的關鍵挑戰在於，巨額資本支出計畫與 AI潛在營收之間能否取得平衡、量級是否最終能相互匹配。

另外，更棘手的是時間差，AI建設需要前期大量投入，包含運算設備、資料中心、能源基礎建設，營收效益則在後端才逐步實現。

為了讓投資「算得過去」，貝萊德在報告中用圖表點出一個量級門檻：若要達到合理投資報酬率，需要 AI 帶動 1.7–2.5 兆美元的新營收來源，並認為大型科技公司必須加速營收成長，AI 相關投資才更可能回本獲利。

同時，報告也預期， AI 主題會從「單一產業的成長故事」逐步轉向「主動選股」題材，因為相關營收擴散到整體經濟後，受惠者將更分散、但也更難一眼看穿。

而市場焦點的下一站，可能並不在晶片。貝萊德指出，AI 基礎建設面臨多重限制，其中資料中心用電到 2030 年可能相當於目前美國整體用電的四分之一，使「美國如何滿足需求」充滿不確定性。

報告強調，真正的限制在土地與能源，電網連接專案積壓、許可程序偏慢等因素，可能迫使企業縮減資本支出計畫；相對地，投資機會更可能浮現在電力系統、電網、關鍵礦物與可能受惠於許可制度改革的領域。

集中度升溫使被動分散策略失效，投資Ｂ計畫轉向主動押注與基建

在高度資本密集的新成長路徑下，市場變得更集中，導致傳統「看似分散」的做法反而更像押注。

報告指出，試圖從美國或 AI 主題「分散」到其他地區或採用等權重指數，本質上都比過去承擔更大主動風險；依 LSEG 數據，今年至今標普 500 等權重指數約漲 3%，市值加權指數約漲 11%，差距凸顯報酬來源更集中。

因此，貝萊德直言「看不到輕鬆可行的被動式分散選項」，投資組合需要明確的 B 計畫與快速調整能力。而 B 計畫的方向之一，是把分散轉向「特質性」報酬來源。貝萊德認為，避險基金等高信念策略兼具分散效果與報酬潛力，投資人也更需要尋找非趨勢性部位的報酬來源並保持戰術彈性。

另一個被點名的方向是基礎建設。貝萊德認為，市場定價尚未充分反映基礎建設由多重重大趨勢推動、跨數十年的投資需求，基礎建設資產正處於具吸引力的切入點；AI 的真正競賽更在於搶先取得土地、水資源與電力，機構投資人可考慮在公募與私募市場提高配置比重。

供應鏈重組帶動印度、墨西哥等新興市場上行空間

至於區域配置，報告指出新興市場仍有上行空間。在戰術層面偏好債券多於股票，並看好供應鏈重組為墨西哥、巴西、越南等帶來利多。

在五年以上策略視野下，對印度股票超配是新興市場股票加碼的主要原因，理由包括年輕且擴張的勞動力、快速數位化與在地緣政治碎片化下展現韌性。

