分散風險！大阪積極爭取升格日本「副首都」 福岡、埼玉有異見

為強化大型災害應變能力，日本政府有意打造「第二首都」以防不測；聯合執政的自民黨、日本維新會已協商，目標在明（2026）年度提出相關法案，大阪府更預計明（23）天正式提出「副首都」的具體政策方針。

第二、第三新東京市？《讀賣新聞》報導，大阪府知事、同時也是維新會黨魁的吉村洋文本（12）月15日表示，日本應該打造能在政治、經濟上支援東京都的「副首都」，成為帶動國家成長的第二引擎。

這項構想被維新會列為與自民黨協商、合作的重要條件之一。雙方已於11月展開實務會談，計畫整理論點後，於明年初著手立法，力拚在5月的國會新會期提出相關法案。

大阪府希望，在現有的府廳西側，興建可容納中央重要機關進駐的新「副首都廳舍」，費用初估超過1,000億日圓（約200億新台幣）。並強調大阪擁有獨立經濟圈，亦已有多個中央機構設置，比其他任何城市都更有「副首都」潛力。

分散風險？九州福岡亦具優點 埼玉也來爭取

不過，其他城市不想讓大阪獨占鰲頭；九州福岡市長高島宗一郎就表示，若真要分散「大規模災害」風險，遠離三大都市圈（東京、關西、名古屋）的福岡，同時與東京都一起遭災的機率最低，才是第二首都的理想地點。

另外，地處東京都北側的埼玉市長則主張，當地自然災害風險低，若以防災為考量，也能扮演副首都角色，且離東京不遠，有地理條件優勢。

地方自治學者、名城大學名譽教授昇秀樹指出，若目的是災害備援，福岡確實是「更好的選項」；若想分散東京政經機能，讓多座大城市共同承擔，不僅會更加安全，亦有助全國經濟發展。

昇秀樹認為維新會提案，讓人質疑其實是「獨厚大阪」、含有私心的提案，恐不利長遠區域均衡發展與風險分攤。

